Diskusi Seru Fuji Utami dan Lifni Sanders Ajak Maknai Arti Cantik Lewat Promo Menarik di Shopee 8.8

TRIBUNNEWS.COM - Shopee menghadirkan kampanye 8.8 Grand Beauty and Fashion Festival mulai dari 17 Juli hingga 8 Agustus 2023 guna mendukung pengguna memiliki penampilan maksimal dan jadi versi terbaik diri. Kampanye yang turut dihadiri Fuji Utami dan Lifni Sanders sebagai beauty influencer dan Shopee Affiliate ini mengangkat tema seputar standar kecantikan kerap kali menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Saat ini, kerap dijumpai adanya standar kecantikan yang dijadikan sebagai tolak ukur dan digunakan oleh masyarakat untuk menilai penampilan satu sama lain.

Standar kecantikan ini terbangun setelah muncul stigma bahwa cantik itu dimaknai dengan bentuk fisik tertentu, seperti kulit putih, langsing, tinggi, hidung mancung. Sayangnya, standar ini justru menggerus rasa percaya diri setiap kaum perempuan. Nyatanya, memaknai definisi cantik itu tidak terbatas dan lebih dari sekedar fisik.

Daniel Minardi selaku Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Menerima dan merayakan keunikan diri sendiri merupakan hal yang penting. Karena pada dasarnya setiap orang terlahir cantik dengan versinya masing-masing dan selalu berupaya untuk memiliki penampilan terbaik. Topik ini tentunya sangat dekat dengan Shopee karena kategori fashion dan beauty konsisten menjadi kategori favorit dengan peningkatan transaksi yang signifikan di setiap kampanye kami. Peran fitur dan program inovatif seperti Shopee Live ataupun Shopee Affiliate Program pun menjadi pengalaman interaktif yang dipilih para pengguna.”

“Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya transaksi melalui Shopee Live yang mencapai 12 kali Lipat pada puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale. Maka dari itu, kami menghadirkan kampanye terbaru yaitu 8.8 Grand Beauty and Fashion Festival yang diharapkan dapat mengakomodasi dan menjadi peluang untuk kemajuan industri kecantikan dan fesyen, serta membantu pengguna untuk mendapatkan produk sesuai dengan referensinya.”

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku bangsa, agama, etnis dan ras. Definisi cantik yang beraneka ragam ini juga menjadi salah satu representasi kekayaan Indonesia.

Untuk itu, perlu adanya batas tegas yang menggarisbawahi bahwa cantik itu tidak terbatas. Setiap orang perlu menciptakan definisi cantik dengan caranya sendiri, karena kecantikan tak melulu soal paras yang menawan, tetapi cantik hati, percaya diri dan segudang prestasi juga hal yang hebat. Terlebih setiap orang memiliki keunikan masing-masing, baik dari gaya dan penampilan yang membuat mereka berbeda dan menarik.

Shopee 8.8 Hadirkan Kampanye Spesial Beauty and Fashion Paling Murah, Paling Lengkap Kampanye 8.8 Grand Beauty and Fashion Festival hadir sebagai kampanye terbaru untuk pengguna menemukan berbagai pilihan produk beauty dan fashion yang lengkap dengan promo terbesar.

Pengguna dapat menciptakan penampilan terbaiknya sesuai dengan gaya fashionnya masing-masing, serta merawat dan memoles diri untuk menciptakan cantik versi dirinya. Sepanjang kampanye berlangsung, Shopee telah menyediakan beragam promo tematik setiap harinya, antara lain:

- Gratis Ongkir Rp0: Pengguna bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa minimum belanja melalui semua metode pembayaran.

- Semua Di Shopee Diskon 50 persen: Pengguna berkesempatan menikmati promo Semua Diskon 50 persen, paling murah di Shopee. Pengguna dapat menemukan berbagai kebutuhan saat berbelanja di Shopee Live sambil menikmati pengalaman belanja yang mudah dan interaktif mulai jam 8 malam setiap harinya.

- Voucher Badai 100 persen: Nikmati voucher diskon 100 persen untuk produk Fashion, dengan kuota yang diperbaharui setiap harinya.

Kemeriahan kampanye ini juga dilengkapi dengan kehadiran narasumber inspiratif yang berdiskusi seru mengenai makna cantik versi mereka. Fuji Utami, Public Figure and Shopee Affiliate mengatakan, “Menurut aku tidak ada definisi tertulis mengenai apa itu cantik. Karena pada dasarnya, cukup diri sendiri yang menganggap diri kita cantik dan tidak perlu validasi dari orang lain. Aku sendiri selalu percaya kalau kita menjadi diri sendiri pasti kita dihargai dimanapun kita berada. Tapi yang pasti kita juga jangan lupa untuk merawat diri atau self care karena itu penting banget untuk meningkatkan suasana hati dan menjadi pendorong agar lebih produktif.”

“Makanya cocok banget nih kampanye Shopee 8.8 kali ini, karena aku jadi semakin mudah kalau mau beli makeup baru, ngestock skincare, sampai cari baju baru yang lengkap dengan harga yang cuan banget! Selain promo, yang buat makin semangat belanja adalah aku bisa spill-spill link produknya juga ke followers aku, jadi memudahkan mereka untuk menemukan produknya.”

Lifni Sanders, Beauty Influencer and Shopee Affiliate juga menambahkan, “Aku percaya kalau setiap individu mempunyai hak untuk merasa cantik. Hak untuk to feel happy with themselves inside and out. Dengan hak itu segala apapun yg dikatakan orang banyak tidak akan berpengaruh, it comes from within. Sejak awal membangun karir aku di media sosial, aku selalu berusaha menyampaikan ke banyak orang kalau cantik tidak bisa dilihat oleh satu lensa saja. Di saat kita bisa membuka mata kita untuk melihat banyak rupa dan aspek yg membuat seseorang itu cantik, disitulah kita bisa merasa kalau kita pun adalah definisi dari arti kata cantik.”

“Aku juga senang bisa berbagi resep untuk membantu orang jadi lebih percaya dan mengenal diri, dan tentu perlu sediakan waktu untuk self-care dan belajar tentang cara merias diri dengan makeup yang sesuai dengan bentuk wajah. Aku sebagai pengguna aktif Shopee melihat bahwa Shopee memiliki peran yang sangat signifikan dalam menemani dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam membeli produk-produk ‘Beauty and Care’. Dengan hadirnya kampanye Shopee 8.8 ini, kita sebagai konsumen dapat menemukan berbagai brand beauty and care ternama dan berkualitas dengan lebih mudah.”

Selain itu, kampanye 8.8 ini juga bisa terlaksana dengan baik karena didukung oleh para mitra brand dan pelaku usaha lokal terpercaya yang menghadirkan ragam produk yang lengkap dan berkualitas, serta promo tambahan yang menguntungkan.

Di keseruan acara ini turut hadir Irene Ursula, Founder of Somethinc, Amaterasun dan Glowinc, “Sebagai brand yang sangat mendukung kebebasan berekspresi dan keunikan setiap individu, Somethinc telah menghadirkan beberapa inovasi untuk mendukung para perempuan Indonesia dalam mengeksplorasi kecantikan versi mereka sendiri. Tentunya, Shopee juga memiliki andil yang sangat besar dalam membantu kami menjangkau pangsa pasar yang lebih luas sehingga kami dapat mewujudkan komitmen untuk menyediakan produk kecantikan bagi beauty enthusiast di seluruh Indonesia. Maka itu, untuk turut memeriahkan kampanye 8.8 Grand Beauty and Fashion Sale kami telah menyiapkan sejumlah kejutan menarik lewat penawaran dan promo spesial seperti Diskon s/d 55 persen dan Voucher s/d 140 ribu untuk para pengguna Shopee. Jadi jangan sampai kelewatan, ya!”

Untuk informasi lebih lanjut soal kejutan lainnya mengenai 8.8 Grand Beauty and Fashion Festival, Anda dapat mengunjungi laman berikut ini https://shopee.co.id/m/8-8. Selain itu, Anda juga dapat langsung mengunduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play Store dan segera aktifkan ShopeePay.