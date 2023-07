5 Make Up Artist Ternama Indonesia, Seorang di Antaranya Pernah Kecup Mesra Celine Evangelista

TRIBUNNEWS.COM - Makeup artist atau MUA bukan lagi menjadi profesi yang asing di telinga masyarakat awam.

Hal itu tak lepas dari pemberitaan para selebriti menggunakan jasa mereka untuk pernikahan atau menghadiri acara tertentu karena dituntut tampil menggugah.

Berikut ini 5 daftar MUA ternama di Indonesia.

1. Bubah Alfian

Make up artist kenamaan Bubah Alfian. (Instagram)

Bubah Alfian cukup kondang di kalangan artis. Banyak di antara pesohor tanah air menggunakan jasanya.

Sebut saja Prilly Latuconsina, Luna Maya, Cinta Laura, Raisa, Agnez Mo, dan Anggun, pernah dirias oleh Bubah.

Bubah juga pernah mendapat kepercayaan merias Miss Universe 2015, 2016, 2017 dan Miss Universe 2018.

Kiprah Bubah sebagai MUA terdengar hingga mancanegara.

Baca juga: Busana Karya Bubah Alfian di JF3 2023 Gunakan Bahan Daur Ulang, Sedotan Plastik hingga Kertas Semen

Ia pernah merias seluruh peserta America's Next Top Model (ANTM) Cycle - 20. Termasuk supermodel yang menjadi jurinya, yakni Tyra Banks.

Sebagai MUA, Bubah menuai banyak prestasi. Salah satunya Indo Pageants Awards as MUA of the year 2020.

Bubah mengawali karier sebagai penata rambut setelah menempuh pendidikan di Sekolah Rudy Hadisuwarno.

Selanjutnya mengikuti kursus tata rias dan mengembangkan bakatnya di Jember Fashion Carnaval pada 2007.

Berbekal keterampilan dan pengalaman yang ada, Bubah memutuskan pergi ke Jakarta di 2011.

Selama di Jakarta, Bubah sering mengikuti berbagai lomba tata rias dan sering berhasil menjadi juara. Kariernya pun melesat sebagai salah satu MUA kondang di Tanah Air.