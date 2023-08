Dave Hendrik Ungkap Rahasia Terlihat Awet Muda di Usia 45 Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter Dave Hendrik bagikan rahasianya menjaga penampilan dan kulit wajah tetap terlihat awet muda.

Memasuki usia 45 tahun ia tak menyangkal bahwa sangat tricky untuk menjaga kulit wajah agar tetap terlihat muda.

Dalam momen perayaan ulang tahun klinik Youthology yang ketiga, ia menuturkan bahwa perawatan rutin di klinik tersebut jadi salah satu caranya menjaga penampilan.

"Punya kulit awet muda dan glowing di usiaku yang sudah tidak muda lagi emang tricky yaa," ujar Dave Hendrik di kawasan Sudirman Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Nenek 60 Tahun di China Terlihat Awet Muda setelah Olahraga Rutin selama 22 Tahun

"Maka dari itu dari awal sampai sekarang di usia yang ke 3 klinik Youthology, aku tuh selalu rutin untuk perawatan disini. Terbaik pokoknya,“ ucap Dave.

dr. Edo Raharja, selaku Direktur Utama Youthology Clinic menuturkan bahwa ia sengaja membuat perayaan ulang tahun yang cukup mewah sebagai apresiasi terhadap para artis yang sudah percaya padanya.

Nama-nama beken di dunia entertaint seperti Sarwendah, Caren Delano, Jordi Onsu, dan Dave Hendrik turut hadir untuk memeriahkan acara ulang tahun tersebut.

"Youthology Anniversary ke-3 diadakan sebagai bentuk apresiasi kami untuk para pasien setia dan juga publik figur yang sudah mempercayakan perawatan di Klinik Youthology," terang Dokter Edo.

Jadi langganan sederet artis, klinik tersebut memiliki enam dokter berpengalaman yaitu Dokter Edo Raharja, Dokter David Leonard, Dokter Tan Yuanita, Dokter Yenny Muliani, Dokter Selvi Octaviani, dan Dokter Stifany Claudia,

Tema 'Bloom Like a Flower, Unfold Your Own Beauty' dipilih dalam momen ulang tahun ketiga dari klinik kecantikan tersebut.