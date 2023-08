Tips Membangun Kepercayaan Diri: Ubah Pola Pikir Setiap Kali Dapat Kritik

Seminar hybrid dalam rangka Coaching for Nation 2023 dengan tema tentang percaya diri yang dibangun dari cinta diri; Build Your Confidence Through Self Love di auditorium ESQ Business School, Menara 165, Jakarta akhir pekan kemarin.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P Gultom

TRIBUNNEWS.COM - Jangan pernah membandingkan diri sendiri orang lain karena setiap kesuksesan punya titik mula yang berbeda.

Hal itu menjadi satu di antara tips yang menjadi pembahasan sebuah seminar hybrid dalam rangka Coaching for Nation 2023 dengan tema tentang percaya diri yang dibangun dari cinta diri; Build Your Confidence Through Self Love.

Seminar ini digagas Teman Curhat App dan ASESCO (Asosiasi 3.0 ESQ Coach), bertempat di auditorium ESQ Business School, Menara 165, Jakarta akhir pekan kemarin.

Pembicara atau pemateri yang membawakan seminar ini adalah Adinda Putri, seorang yang berlatar belakang presenter TV, MC professional, Miss Indonesia Kaltim 2015 dan Miss Earth Indonesia Animal Welfare 2018.

Jumlah peserta mencapai 200 orang lebih terhitung secara luring dan ratusan lainnya bergabung secara daring dari seluruh indonesia.

Tema tentang percaya diri diangkat karena didasari oleh banyaknya data pengajuan curhat dari pengguna yang mencurhatkan tentang permasalahan pada perasaan insecure (rasa tidak aman) minder, takut, dan juga bisa diartikan tidak percaya diri.

Tidak berhenti sampai di perasaan insecure, lebih jauh bahkan sudah sampai ditahap membenci dirinya sendiri (self hatred).

Isi materi yang disampaikan oleh pembicara Adinda Putri mencakup berbagai poin, di antaranya mengenai masalah dan penyebab yang kerap membuat orang menjadi tidak percaya diri dan merasa tidak aman.

"Contohnya: Tidak berbangga dengan kondisi fisik (bentuk tubuh, warna kulit, bekas luka, kelainan fisik, cacat, berat badan). Tidak percaya diri karena kapasitas komunikasi. Tidak percaya diri (minder) karena background Pendidikan. Tidak percaya diri karena omongan orang lain. Adanya stigma dan standar kecantikan yang di-framing oleh media," kata Adinda.

Dalam seminar ini, peserta diajak dan dibimbing untuk selalu mengingat bahwa setiap orang pasti punya inner value (nilai kekuatan) di dalam dirinya.

Tetapi kerap kali inner value ini tidak muncul, banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa inner value-nya tertutupi karena beberapa faktor. Seperti: Judgement, Bullying, dan trauma di masalalu.

"Faktor-faktor tersebut tentunya mengganggu pikiran atau mental, sehingga inner value dan potensi terbaik dalam dirinya tidak muncul," kata dia.

Cinta diri (self love) akan membangun percaya diri (self confidence), beberapa tips disampaikan oleh pemateri dalam acara seminar ini.