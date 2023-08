Desainer Fesyen Muda Tampilkan Busana Kain Tradisional Indonesia di The Soul of Wastra

Kegiatan “The Soul of Wastra” jadi ajang para desainer fesyen muda berkesempatan menampilkan koleksi rancangan busana kain tradisional Indonesia di Senayan City, Jakarta Selatan, Minggu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agung Podomoro menggelar acara “The Soul of Wastra” di mana para desainer fesyen muda berkesempatan menampilkan koleksi rancangan busana kain tradisional Indonesia di Senayan City, Jakarta Selatan, Minggu.

Corporate Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya mengatakan pihaknya mendukung para desainer fesyen yang di usia muda memiliki prestasi semakin mencintai kain tradisional khas Indonesia bagian dari warisan budaya kita.

“The Soul of Wastra merupakan pagelaran yang sangat menginspirasi, dan kami berharap akan semakin banyak generasi muda yang ambil bagian dalam mencintai dan mengapresiasi budaya Indonesia,” kata Agung seperti dikutuip, Minggu (27/8/2023).

The Soul of Wastra menampilkan rancangan busana karya dari tiga desainer muda yang telah melanglang buana di berbagai ajang fashion show di Indonesia maupun mancanegara yakni Evollet Putri (15 tahun), Michelle Liu (14 tahun), dan Catherine Liu (10 tahun).

Sebanyak sembiln koleksi yang didesain dengan kain khas Indonesia yakni tenun, songket, dan batik diperagakan pada ajang bergengsi ini.

“Filosofi The Soul Of Wastra juga mewakili konsep Living in Style yang selama ini kami usung pada setiap pembangunan dan pengembangan proyek properti Agung Podomoro, yakni gaya hidup modern, elegan, dan sophisticated,” ujar Agung.

Lewat The Soul of Wastra ini, kata Agung, perusahaan mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung karya anak bangsa.

“Pelestarian wastra Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama, dan anak-anak muda berprestasi yang memperkenalkan tradisi Indonesia sudah semestinya mendapatkan dukungan dari seluruh pihak,” katanya.

Agung Podomoro percaya generasi muda berbakat dan berbudaya merupakan harapan bagi bangsa. Seluruh pihak sudah semestinya saling mendukung dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui bidangnya masing-masing.

“Sebagai salah satu pelaku industri properti, kami juga secara konsisten juga turut berkontribusi untuk mendorong kemajuan Indonesia melalui dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan proyek properti berkualitas untuk masyarakat,” tegas Agung.

Desainer fesyen muda Michelle Liu, yang juga akan menampilkan karyanya di Front Row Paris 2023, menyampaikan apresiasi kepada Agung Podomoro atas kesempatan untuk menampilkan karya rancangan busananya di The Soul of Wastra.

“Fashion show kali ini terasa sangat berarti karena jarang sekali ada pengembang properti yang peduli terhadap karya desain anak muda dan kain tradisional Indonesia,” ujarnya.

Kolaborasi antar industri properti dan fesyen dalam melestarikan budaya Indonesia harapannya dapat terus terjalin dan diikuti oleh sektor lainnya.

“Terima kasih kepada Agung Podomoro karena telah merangkul kami sebagai generasi muda dalam pengembangan bakat dan bidangnya masing-masing,” kata Michelle.