7 Desainer dan Jenama Fesyen Indonesia Siap Ramaikan New York Fashion Week

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - New York Fashion Week, bertajuk The Shows - Spring Summer 2023/2024 akan dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, pada 13 September 2023.

Adapun 7 desainer dan jenama fesyen Indonesia akan mempresentasikan rancangannya di ajang mode terbesar dunia ini.

Ketujuh desainer dan jenama fesyen ini berkomitmen untuk mengusung kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional.

Satu di antara mereka ada desainer kawakan yakni Ghea Panggabean yang akan menampilkan koleksi bertajuk Mamuli Sumba.

Ghea menampilkan koleksi Mamuli Sumba sebab ia ingin mengangkat warisan budaya nenek moyang.

"Ingin mengenalkan kekayaan budaya, motif atau tekstil untuk New York Fashion Week saya membawa Mamuli Sumba," katanya saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

"Selama setahun ini saya koleksi aneka kain Sumba dan kenalan dengan wanita penenun Sumba," ujar Ghea.

Sementara itu, desainer lainnya, Ivan Gunawan senang bisa mewakili Indonesia untuk menampilkan karyanya di New York Fashion Week.

Di New York Fashion Week, Ivan Gunawan menampilkan koleksi Maharani.

"Saya sangat berterima kasih karena saya diajak untuk bisa memperagakan koleksi Maharani," ungkapnya.

Ivan Gunawan berharap kesempatan ini bisa menjadi jembatan yang baik untuk karya saya bisa lebih dikenal secara internasional.

"Kemudian wadah yang bagi desainer-desainer Indonesia yang kreatif yang siap bersaing di kancah internasional," jelas Ivan Gunawan.

Selain Ivan Gunawan dan Ghea Panggabean, turut serta Ikat Indonesia by Didiet Maulana, Lavani by Amero X Livette, Ayumi, Kimberly Tandra X Mandy's Shoes, dan Merdi Sihombing.

Masing-masing dari mereka menyuguhkan karya terinspirasi budaya dan keunikan alam Indonesia.