Keren! Streaming di Shopee Live, Brand Lokal Dekornata Catat Kenaikan Omzet hingga 8 Kali Lipat

TRIBUNNEWS.COM - Kamu pasti sering mendengar ungkapan ‘home sweet home’. Ungkapan ini memiliki arti bahwa sebuah tempat yang paling nyaman untuk bercengkrama dengan keluarga terkasih, tak lain tak bukan adalah rumah kita sendiri.

Bak pondasi kehidupan, rumah berperan penting untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Pilihan furnitur dan dekorasi yang berkualitas pun akan mewujudkan nuansa rumah yang penuh kehangatan.

Nah, kamu bisa menemukan berbagai dekorasi, furnitur, dan perabot terbaik untuk rumahmu di brand lokal Dekornata.

Dekornata yang fokus di bisnis home living pertama kali didirikan pada tahun 2018 oleh pemuda Indonesia bernama Giovanno Warli. Kehadiran jenama lokal ini terinspirasi dari kekayaan sumber daya alam nusantara dan pengrajin lokal yang bertalenta.

Menghadirkan berbagai pilihan furnitur dan dekorasi yang berkualitas, Dekornata baru-baru ini tampil sangat fantastis dengan menjajal lapak live streaming di Shopee Live, hingga omzet penjualannya berhasil naik hingga 8 kali lipat!

Kembangkan usaha bersama Shopee

Perjalanan Dekornata hingga bisa meraih kesuksesan tersebut tidak terjadi hanya dalam satu malam. Giovanno Warli selaku Founder Dekornata mengungkapkan, awalnya ia hanya mengandalkan tiga pengrajin asal Bogor untuk memproduksi tatakan gelas hingga nampan.

Terus beradaptasi dengan kemajuan zaman, Dekornata pun mengembangkan bisnisnya secara online, salah satunya dengan bergabung di Shopee Live. Tak disangka, bisnisnya melesat hebat.

Di konferensi pers 9.9 Super Shopping Day bertajuk “Mengukir Cerita dari Keluarga” pada Selasa (22/08/2022), Giovanno menyebut bahwa Shopee telah memberikan andil besar untuk memaksimalkan potensi penjual dalam mengembangkan bisnis. Mulai dari hadirnya serangkaian promo menarik, kampanye tematik, hingga fitur-fitur interaktif seperti Shopee Live.

Brand Dekornata sangat mengapresiasi dukungan dari Shopee, terutama dengan kemudahan penggunaan fitur Shopee Live yang mempercepat proses adaptasi bisnisnya. Berkat Shopee Live, Dekornata pun berhasil meraih peningkatan omzet penjualan yang luar biasa, yakni mencapai 8 kali lipat.

Tentunya, brand lokal Dekornata memiliki alasan tersendiri di balik keputusan menjadikan Shopee Live sebagai fitur live shopping andalan, yakni karena Shopee Live membawa traffic yang jauh lebih tinggi dibandingkan fitur live shopping di platform lain.

“Sebagai pemain di industri kerajinan kayu, live shopping merupakan tren baru maka kami juga awalnya masih belajar untuk berjualan dengan cara ini. Namun dukungan serta manfaat yang Shopee berikan sangat terasa oleh kami. Tidak hanya fiturnya yang mudah digunakan sehingga kami tidak perlu terlalu lama beradaptasinya, keefektivitasan Shopee Live juga kami rasakan dengan tercatatnya peningkatan jumlah order melalui Shopee Live yang mengalami peningkatan hingga 3x lipat yang dibarengi juga dengan peningkatan GMV hingga 8x lipat,” ujar Giovanno.

Tak hanya oleh Dekornata, keunggulan fitur Shopee Live telah dibuktikan oleh banyak pengguna, baik penjual maupun pembeli.

Mengutip dari riset Populix pada Mei 2023 berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, 69 persen responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan atau Brand Used Most Often (BUMO), melampaui pesaingnya TikTok Live di angka 25 persen.

Riset tersebut juga mengungkapkan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (Share of Order), Shopee sukses mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56 persen), jauh melampaui TikTok Live dengan persentase 30 persen. Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (Share of Revenue), Shopee menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 54 persen berada jauh di atas TikTok Live (31 persen).

Berdasarkan hasil riset yang sama, tercatat bahwa 60 persen responden menyebut Shopee Live adalah brand Top of Mind (TOM) alias merek yang pertama kali muncul di benak mereka ketika berbicara terkait live shopping di Indonesia melampaui pesaingnya, yakni TikTok Live (30 persen), LazLive (4 persen), dan Tokopedia Play (2 persen).

Masih mengutip dari hasil riset tersebut, kategori Home & Living Shopee Live tercatat paling unggul dibandingkan pesaingnya. Shopee menduduki peringkat teratas pada kategori perlengkapan rumah (72 persen), jauh melebihi kompetitornya seperti TikTok (42 persen), Tokopedia (20 persen), dan Lazada (15 persen).

Tentunya tak hanya menguntungkan para seller, fitur Shopee Live juga memberikan penawaran menggiurkan untuk para pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, di antaranya dengan promo Shopee Live Semua Diskon 50 persen dan Gratis Ongkir.

Kesuksesan Dekornata diharapkan juga bisa menginspirasi brand lokal lainnya untuk terus berkembang di ranah bisnis online. Nah, kira-kira brand lokal mana lagi nih yang bakal memanfaatkan fitur live streaming jualan lewat Shopee Live untuk raih omzet bombastis?