Kampanye Bertajuk Crafted Together di Bali dan Jakarta Hadirkan Koleksi Flannel hingga T-shirts

Flannel dan t-shirt bagian dari kampanye bertajuk Crafted Together di Bali.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Anita K Wardhani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet produk fashion dipamerkan dalam kampanye bertajuk Crafted Together.

Koleksi fashion seperti hoodie , flannel shirts, t-shirts serta merchandise edisi khusus "Crafted Together" itu bisa dilihat secara langsung di Jakarta dan Bali.

Produk-produk yang mulai dipasarkan dan tersedia untuk dibeli secara global sejak 14 Juni 2023 ini kolaborasi antara merek pakaian kerja ikonik, Dickies dan Jameson.

Dengan 'Crafted Together,' Jameson dan Dickies bergabung untuk menghubungkan komunitas-komunitas pencipta modern di seluruh dunia.

Jameson dan Dickies resmi meluncurkan koleksi Crafted Together di 26 pasar secara global termasuk Inggris, AS, Kanada, dan Asia.

Di Indonesia sendiri koleksi Crafted Together akan dihadirkan langsung oleh Perusahaan Wine dan Spirits internasional Pernod Ricard Indonesia - Pemegang brand Jameson -, di dua kota besar yakni Jakarta dan Bali.

"Bagi para penggemar Jameson dan Dickies di Tanah Air yang penasaran dengan produk 'Crafted Together' bisa melihatnya secara langsung pada tanggal 16 September di Jakarta dan tanggal 30 September 2023 di Bali," kata Hendrik Simon, Group Brand Manager Pernod Ricard Indonesia, di Jakarta, Senin 11 September 2023.

Menurut Hendrik, untuk event "Crafted Together" di Jakarta pihaknya akan menggandeng komunitas streetwear, dj, art, dan barber.

Acara akan digelar di dua tempat yakni di Ageless Galaxy pada sore hari dan di Zodiac Bar & Space pada malam harinya.

Sementara untuk event di Bali, mereka akan menggandeng skate community, di mana acara 'Crafted Together" akan digelar di Amplitude Skatepark Bali.

Meski demikian, untuk pembelian produk-produk tersebut, para penggemar dan tetap diwajibkan untuk membelinya secara online.

Adapun produk yang dipasarkan melalui website resmi jamesonwhiskey.com mencakup produk-produk ikonik seperti Jaket Dickies Eisenhower, botol Jameson edisi terbatas yang sempurna untuk kolektor dan penggemar whiskey, serta overall, topi, beanie, dan lainnya. Produk ini berkisar dari US $20 hingga US $80.

Selain produk tersebut, grafik baru yang disesuaikan yang menghormati ikon asli 'Barrelman' Jameson yang terkait dengan merek sejak abad ke-18 dapat ditemukan pada beberapa kaos dan hoodie pilihan.

Crafted Together sendiri adalah perayaan komunitas pencipta dan kreator yang terinspirasi oleh dedikasi mereka pada kerajinan, dengan semangat yang selalu berkembang.

Saat peluncuran 'Crafted Together' secara global beberapa waktu lalu, Brendan Buckley, Direktur Pemasaran Global Jameson mengatakan, bahwa kolaborasi dua merek global ini bisa meningkatkan pamor dari masing-masing brand.

Sementara Sarah Crockett, Chief Marketing Officer Dickies menilai kolaborasi ini sangat tepat karena kedua brand memiliki penggemar yang setia.