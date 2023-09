Ingin Tampil Menarik dan Elegan dengan Perhiasan Berlian Seperti Lady Diana? Ini Tipsnya!

TRIBUNNEWS.COM - Diana Frances Spencer atau Lady Diana merupakan salah satu bangsawan Inggris yang semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang cantik dan inspiratif. Tidak hanya dari kepribadiannya, penampilan Lady Diana dengan fashion item yang stylish dan elegan seperti perhiasan berlian juga menarik perhatian setiap mata yang melihatnya.

Kecantikan Lady Diana yang melegenda ini tak heran membuatnya menjadi ikon fashion dan beauty. Bahkan para wanita di seluruh dunia pun ingin tampil cantik dan memukau seperti Lady Diana.

Nah, berikut beberapa tips tampil elegan dan menarik dari sosok Lady Diana yang bisa kamu tiru. Yuk, simak!

1. Rajin merawat kulit

Kecantikan alami yang dimiliki ibu dari Pangeran Harry dan William ini tak membuatnya abai dalam merawat kulit. Lady Diana juga menerapkan gaya hidup sehat untuk merawat kecantikan kulitnya.

Selain itu, Mary Greenwell, mantan penata rias Lady Diana mengungkapkan bahwa Putri Kerajaan Inggris itu juga selalu membersihkan riasan wajahnya sebelum tidur dan melembabkan kulitnya setiap hari.

2. Aplikasikan make-up yang flawless

Lady Diana biasa tampil dengan riasan complexion yang flawless, bibir berwarna nude chic dan maskara yang mempercantik area mata.

Nah, kamu bisa meniru make-up flawless dengan fokus pada area mata, seperti menggunakan eyeliner dan maskara yang menjadi make-up wajib bagi Lady Diana untuk tampil menarik dan elegan.

Tidak harus memilih eyeliner warna biru seperti kesukaan Lady Diana, kamu bisa memilih warna yang netral seperti hitam atau coklat! Sementara untuk maskara, kamu bisa mengaplikasikannya hingga ke akar bulu mata agar tampilan mata lebih lentik dan bervolume.

3. Pilih pakaian berwarna cerah

Lady Diana sangat pandai dalam menyesuaikan gaya busananya dengan occasion tertentu, terutama ketika mengunjungi negara-negara lain. Untuk pilihan warna, ia sering tampil anggun dan percaya diri dengan menggunakan pakaian berwarna cerah di berbagai kesempatan seperti acara penting dan juga kunjungan keluarga.

Salah satu outfit Lady Diana yang sukses memukau banyak orang adalah red suit dengan desain jahitan putih rancangan Catherine Walker, yang dikenakannya di tahun 1989. Selain itu, ia juga pernah tampil elegan dan menarik dengan emerald green gown berdesain puffy sleeves rancangan Graham Wren.

4. Lengkapi dengan perhiasan

Mendiang Putri Diana kerap memadukan busana yang ia kenakan dengan perhiasan yang serasi. Maka dari itu, tak heran sosok yang dikenal sebagai ‘Putri Rakyat’ ini memiliki koleksi perhiasan yang cukup banyak.

Salah satu perhiasannya yang paling ikonis adalah cincin pertunangan Lady Diana dengan Pangeran Charles. Cincin tersebut dibalut dengan emas putih yang disebut Marguerite, memiliki safir biru besar di tengah-tengahnya serta dikelilingi oleh 14 berlian solitaire.

Nah, kamu juga bisa ikut memadukan outfit dengan perhiasan seperti cincin berlian untuk tampil lebih menarik seperti Lady Diana, lho! Terlebih, di bulan September ini The Palace Jeweler mempersembahkan koleksi Perhiasan Berlian Ilusi yang terinspirasi dari bentuk cincin pertunangan Lady Diana, dengan menggunakan round diamond sebagai batu center.

Istimewa - Koleksi Perhiasan Berlian Ilusi

Koleksi perhiasan yang menggunakan berlian H VS dan juga emas 18K ini terdiri dari: 1 buah liontin berlian dengan harga mulai dari Rp1,7 jutaan; 1 buah cincin berlian dengan harga mulai dari Rp2,7 jutaan; 2 buah cincin berlian, 1 buah liontin berlian, 1 pasang anting-anting berlian mulai dari Rp8 jutaan-Rp10 jutaan; 2 buah cincin berlian dengan harga mulai dari Rp12 jutaan; 1 buah liontin berlian mulai dari Rp10,5 jutaan; serta 1 pasang anting-anting berlian mulai dari Rp16 jutaan.

Koleksi perhiasan yang terinspirasi dari cincin Lady Diana ini sudah terbukti menjadi perhiasan yang tak lekang oleh waktu dengan 7 berlian bulat yang tentunya akan mempercantik hari-harimu.

Selain koleksi Perhiasan Berlian Ilusi, kamu juga bisa tampil menarik dan elegan dengan koleksi lain yang dimiliki #ThePalaceJeweler seperti MOELA Collection yang merupakan koleksi perhiasan berlian terjangkau dengan desain yang simple dan timeless, sehingga cocok untuk dipadupadankan dengan OOTD kamu sehari-hari.

Koleksi Moela dari The Palace Jeweler (Instagram/thepalace_id)

Setelah launching sebelumnya dengan harga mulai dari Rp999 ribu, kini MOELA Collection hadir dengan harga Rp888 ribu saja, lho!

Nah, kalau kamu ingin tampil elegan tapi juga klasik dan unik, lini perhiasan Frank Gold yang terdiri dari perhiasan emas premium dari Central Mega Kencana (CMK) bisa jadi pilihan untukmu. Hadir dengan material premium yang menggunakan teknologi Italia terbaru, lini Frank Gold memiliki desain klasik tetapi juga trendi dan uptodate.

Lini Frank Gold dari The Palace Jeweler (Instagram/thepalace_id)

Frank Gold terbaru menampilkan 6 pasang desain anting-anting geometric dari Geometric Collection berupa hoop earrings 18k gold dengan desain Italia yang edgy, esensial dengan sentuhan modern. Sebelumnya Frank Gold telah hadir dalam berbagai koleksi dengan desain terkini yang mampu mengangkat penampilan pemakainya baik dalam kegiatan sehari-hari maupun acara formal.

Sebagai #National Jeweler dengan tagline 3T, yaitu #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin, The Palace Jeweler hadir dengan berbagai koleksi cincin berlian berkualitas serta perhiasan berlian wanita lainnya untuk mendukung penampilanmu lewat 53 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai koleksi Perhiasan Berlian Ilusi, MOELA Collection, Frank Gold dan juga koleksi lainnya, follow TikTok The Palace Jeweler, Instagram The Palace Jeweler, serta kunjungi situs resmi The Palace Jeweler atau klik di sini.

Penulis: Nurfina Fitri | Editor: Anniza Kemala