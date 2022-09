PARA Syndicate Sebut Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Puan Sebagai Sosok Cawapres Potensial di 2024

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PARA Syndicate mengungkap sejumlah nama calon wakil presiden (cawapres) potensial untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan cawapres alternatif ini merupakan alternatif dari sejumlah nama yang kerap muncul dalam hasil survei elektabilitas tokoh.

Adapun beberapa nama yang sering bercokol di tiga teratas berdasarkan hasil survei di antaranya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

“Mari kita buka, out of the box dari tiga nama dominan, Prabowo, Ganjar dan Anies. Bukan kemudian lantas kami tidak mendukung tiga tokoh itu,” kata Ari Nurcahyo dalam diskusi bertajuk ‘Jokowi Cawapres 2024 vs Capres-Cawapres Alternatif’ di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

“Tapi jika disandingkan dengan tokoh-tokoh lain, tiga tokoh ini mungkin akan semakin kuat sosoknya dan juga membuka pilihan lain yang lebih baik untuk publik dan juga untuk parpol,” ujarnya menambahkan.

Ari lantas membagi dua kategori cawapres potensial, yakni dari kalangan partai politik dan non-parpol.

Dari kalangan partai, ada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Puan dianggap sebagai cawapres alternatif karena pengalamannya saat ini sebagai Ketua DPR RI dan pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudahaan (Menko PMK).

Kemudian yang kedua adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.