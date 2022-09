Lantik Pengurus Perempuan Bangsa, Kiai Maman: Salah Satu Faktor Penentu bagi Kemenangan PKB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang perhelatan Pemilu serentak pada 2024, PKB terus memanaskan mesin partainya.

Upaya ini dilakukan guna memastikan kemenangan PKB yang elektabilitasnya terus merangsek naik ke-3 besar partai pemenang pemilu.

Pada Minggu (25/9/2022), bertempat di Aula Pertiwi Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka, DPC PKB Majalengka menggelar Pelatihan Kader Loyalis DPC PKB Majalengka.

Selain itu, PKB Majalengka juga mengukuhkan kepengurusan organ sayap politiknya yakni Perempuan Bangsa (PB).

Pengukuhan dihadiri oleh Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Maman Imanulhaq dan sejumlah tokoh PKB Majalengka lainnya.

Nampak hadir yakni Sekwil DPW PKB Jabar Acep Jamaludin, Ketua PB Jabar Hj. Yuningsih, Anggota FPKB DPRD Jabar Nasir, Ketua DPC Majalengka Kombes Juhana, serta Ketua PB Majalengka Hj. Upik Rofiqoh.

Sementara sejumlah kiai yang hadir yakni KH. Badrusalam, KH. Abdullah, KH. Abdul Rasyid, KH. Fuad Hasyim, KH. Abdul Muis, KH. Azam, dan KH. Ikram Basuni.

Kiai Maman mengatakan, dirinya begitu gembira melihat para kader PKB Majalengka yang antusias mengikuti pelatihan kader loyalis.

Dalam orasi politiknya, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini menegaskan optimisme kemenangan PKB pada gelaran pemilu dan pilpres tahun 2024 mendatang.

Apalagi, imbuhnya, PKB adalah pertama dan satu-satunya 'The One and Only' partai yang lolos tahapan verifikasi administrasi di KPU sejauh ini.