Anies Baswedan Diusung Capres 2024 oleh Nasdem karena Dinilai Sosok Terbaik & Punya Pikiran Sejalan

TRIBUNNEWS.COM- Anies Baswedan resmi dideklarasikan menjadi Calon Presiden 2024 oleh Partai Nasdem.

Alasan diusungnya Anies Baswedang karena Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sebagai sosok terbaik.

Anies juga dianggap memiliki pikiran yang sejalan dengan Nasdem.

Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawsdean sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Senin (3/10/2022).

Sejumlah elite Partai Nasdem seperti Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, hingga Ahmad Sahroni hadir dalam deklarasi tersebut.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," kata Surya Paloh, mengutip Kompas.com.

Alasannya karena Anies Baswedan dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya Paloh, mengutip Kompas.com.

Pikiran-pikiran Anies dianggap sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai Nasdem.