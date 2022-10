NasDem Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh: Why Not The Best ?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem telah mengumumkan terkait tokoh yang diusung pada Pemilu 2024 mendatang.

Bertempat di NasDem Tower, Jakarta Pusat, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipilih oleh partai besutan Surya Paloh ini.

Surya Paloh, selaku Ketua Umum Partai NasDem menjelaskan alasannya kenapa mengusung nama mantan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Kenapa Anies Baswedan? Why not the best," ucap Surya Paloh dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan riuh kader lainnya.

Surya Paloh juga meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI.

"Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan, insya Allah jika saudara Anies Rasyid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya," ujarnya.

Surya Paloh mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata melainkan pembangunan karakter.

"Itu diperlukan dan akan kita perlukan yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building membangun karakter bangsa," ungkapnya.

Adapun beberapa petinggi Partai NasDem yang tampak hadir di lokasi, yakni Surya Paloh, Ahmad Sahroni, Taufik Basari, Saan Mustofa, Syahrul Yasin Linpo, Rachmat Gobel, Lestari Moerdijat, Ahmad Ali dan lainnya.

