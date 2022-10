Akbar Tanjung Bantah Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung membantah dirinya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden

(Pilpres) 2024.

Akbar Tanjung mengatakan dirinya sekadar menghormati mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Saya tidak menyatakan mendukung itu (pencapresan Anies)," kata Akbar Tanjung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/10/2022).

Akbar mengklaim dirinya hanya menghormati keputusan Anies karena Anies adalah

juniornya saat dulu berada di organisasi yang sama.

"Anies Baswedan junior saya dalam organisasi yaitu HMI, KAMMI. Sebagai junior tentu saya hormati. Junior saya hormati," ujarnya.

Pernyataan Akbar Tanjung itu mengklarifikasi dengan pengakuan dia sebelumnya yang

menyatakan mendukung Anies untuk maju sebagai capres di Pemilu 2024.

Dukungan Akbar kepada Anies menjadi capres 2024 itu dinyatakan saat menghadiri acara

peresmian Tugu 66 yang direlokasi ke Taman Menteng.

”Saya bangga bahwa beliau menjadi capres. Pada Pemilu 2024 yang akan datang bahwa kuat peluang (Anies) untuk menjadi presiden. Karena itu saya juga pakai baju kuning, karena saya juga dukung beliau (Anies Baswedan) sebagai calon presiden," kata Akbar, Rabu (5/10/2022).

Akbar menuturkan Anies adalah seorang akademisi yang memiliki kepemimpinan jauh

ke depan.

"Beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul

memiliki kepemimpinan yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Dan lebih

tepat lagi bahwa beliau akan menjadi presiden," kata Akbar.

Pasca dikeluarkannya pernyataan tersebut, Golkar cepat-cepat meralatnya. Ketua DPP

Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan Akbar Tanjung tetap mendukung Ketua Umum

Golkar Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024.

"Jadi, ya, Pak Akbar Tanjung masih konsisten mendukung Pak Airlangga, gitu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Akbar Tanjung waktu acara bersama dengan Pak Anies itu kan hanya ucapan selamat kepada Pak Anies sebagai calon presiden partai Nasdem," kata Ace.

Ace mengatakan Akbar Tanjung tetap mensosialisasikan Airlangga ke daerah-daerah

dan mengampanyekan dukungannya. “Jadi yang dilihat sekarang, coba deh ikuti saja

pak Akbar Tanjung ke setiap daerah pasti kampanyenya adalah Airlangga presiden,

Airlangga presiden, gitu ya.” kata Ace.

Anies Baswedan sebelumnya telah resmi diumumkan sebagai bacapres Partai NasDem

untuk 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem

Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10). Paloh meyakini anak-anak

bangsa saat ini baik.

NasDem, kata dia, memilih yang terbaik sehingga dia memutuskan sosok Anies Baswedan-lah yang dipilih. Selain itu, dia juga menganggap NasDem dan Anies punya perspektif yang sejalan.

"Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami

mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro

sejalan," kata Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Selatan. "Kenapa

Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best," sambung Paloh. (Tribun

network/frs/dod)