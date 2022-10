Profil Dradjad Wibowo Ketua Dewan Pakar DPP Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025

TRIBUNNEWS.COM - Dradjad Wibowo saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025.

Selain di PAN, Dradjad Hari Wibowo saat ini juga sebagai ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Sebelumnya, Dradjad Wibowo juga pernah maju sebagai Calon Ketua Umum PAN 2020-2025 saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PAN.

Saat itu terdapat empat caketum yang bertarung memperebutkan posisi Ketua Umum PAN.

Keempatnya yakni Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Zulkifli Hasan, dan Dradjad Wibowo.

"Sudah ada empat kandidat yang menyatakan akan maju dalam perhelatan kongres. Mereka adalah Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Zulkifli Hasan, dan Dradjad Wibowo," kata Saleh, Jumat (7/2/2020), diwartakan Kompas.com.

Setelah itu, hasil Kongres V PAN 2020 di Kendari menyatakan Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025.

Selang beberapa saat, tepatnya pada Rabu (25/3/2020), Ketua Umum PAN Zulhas mengumumkan kepengurusan baru DPP PAN periode 2020-2025.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, dalam kepengurusan yang baru itu Dradjad Wiboyo menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar.

Profil Dradjad Wibowo

Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 20 Mei 1964.

Dradjad meraih gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor, kemudian meraih gelar Master dan Doktor di universitas yang sama yaitu University of Queensland.

Dikutip dari indef.or.id, Dradjad pernah menjabat sebagai Direktur INDEF dan wakil ketua Fraksi PAN priode 2004-2009.

Ia juga sempat duduk sebagai Anggota Komisi XI DPR RI periode 2004-2009.