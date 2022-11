TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Sigit Raditya, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat periode 2020-2025.

Sigit Raditya adalah pria kelahiran Tegal pada 16 Mei 1979.

Sigit Raditya merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Ia memiliki istri yang bernama Farah Astuti Zein serta dikaruniai dua anak.

Adapun riwayat pendidikannya, Sigit merupakan lulusan dari SMA Taruna Nusantara Magelang pada 1997.

Selesai SMA, Sigit lalu melanjutkan jenjang pendidikannya ke ROTC Norwich University, Amerika Serikat.

Sigit Raditya saat ini telah menjabat sebagai menjabat sebagai Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat dengan masa bakti 2020-2025, atas pilihan AHY. (Instagram @sigit.raditya)

Melansir Wikipedia.org, ia dinyatakan lulus sebagai Bachelor of Computer Information System and Corps of Cadet di Norwich University, Amerika Serikat tahun 2000.

Lima tahun kemudian, Sigit mengikuti Sekolah Infanteri di Singleton, Australia.

Pada 2009, Sigit kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang Magister.

Hingga akhirnya lulus sebagai Master of International Studies dari University of Wollongong, Australia.

Sigit Raditya bergabung ke dunia militer setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil).

Lantaran memiliki riwayat pendidikan yang bagus, Sigit pernah ditugasi di Sekretariat Militer Presiden tahun 2012 – 2014.

Ia lalu mendapat amanah untuk menjadi Wadanyonif 202/Tajimalela Kodam Jaya yang berkedudukan di Kota Bekasi.

Tahun 2015 hingga 2016, Sigit mengikuti Pendidikan di Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, United States.