Profil Lathifa Marina Al Anshori, Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Lathifa Marina Al Anshori yang merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

Pada kepengurusan Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori menjabat sebagai Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial periode 2019-2024.

Saat ini, ia juga menjadi Tenaga Ahli Menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Lathifa diketahui mantan jurnalis konflik dan perang yang turut meliput Mesir, Libya, Palestina dan Israel.

Dikutip dari lathifa.com, juga meliput beberapa konflik lainnya di negara-negara Timur Tengah.

Profil Lathifa Marina Al Anshori

Lathifa Marina Al Anshori merupakan perempuan berdarah Jawa Timur.

Ia memiliki hobi menulis sejak kecil.

Di bangku kuliah, Lathifa menimba ilmu sarjana Ilmu Politik dan Administrasi Publik dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, Universitas Kairo, Mesir.

Ketika kuliah S1, Lathifa pernah menjadi Koordinator Mahasiswa Asing di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, Universitas Kairo.

Dikutip dari Nasdem.id, Lathifa juga mendapatkan gelar Master of Arts in Conflict Resolution dari University of Massachusetts Boston, Amerika Serikat.

Terkait perjalanan kariernya, Lathifa pernah menjadi jurnalis konflik dan perang yang meliput beberapa konflik di negara-negara Timur Tengah.

Kala itu, Lathifa menjadi kontributor untuk Metro TV Indonesia dan E TV Afrika Selatan selama masa tinggalnya di Mesir.

Karier Politik