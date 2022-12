Amien Rais Bilang Partai Ummat Akan Berembuk dengan Ulama Hadapi Kekuatan Raksasa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mengatakan akan berembuk dengan para ulama dalam menghadapi perlakuan diskriminatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kekuatan raksasa di belakangnya.

Amien Rais meminta para pimpinan dewan perwakilan wilayah (DPW), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan cabang (DPC) Partai Ummat di seluruh Indonesia tidak kendur semangatnya dan terus berdoa.

"Jadi akhirnya saudaraku, terutama para pimpinan DPW dan DPD sampai ke DPC Partai Ummat. Ya jadi kita tidak boleh kendur terus saja," kata Amien dalam konferensi pers di Kantor Partai Ummat, di Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022).

"Pada saatnya kami akan membuat doa yang Insya Allah cespleng," sambungnya.

Amien menuturkan pihaknya akan melakukan rembuk dengan para ulama yang tergabung di dalam Partai Ummat.

"Kita akan rembuk dengan para ulama yang ada dalam tubuh kami Partai Ummat," kata Amien.

Hal itu menurut Amien dilakukan partainya yang tengah menghadapi gigantic power atau kekuatan raksasa yang di mata Allah SWT hanya butiran debu.

"Karena memang kalau sudah mentok, kita menghadapi sebuah gigantic power. Tentu di mata Allah ini cuma debunya debu. Jadi kita enggak pernah takut," ujarnya.

Permasalahan yang tengah dihadapi ini, kata Amien, justru membuat keluarga Partai Ummat tersenyum.

"Kita enggak pernah apa kemudian discourage, menjadi tidak semangat lagi. Justru ini membuat kita tersenyum betul," ucap politisi senior itu.

"This is our path. Ini adalah jalan yang akan kita tempuh dan dengan menyandarkan kepada Allah Yang Maha Kuasa itu selalu ada jalan," tutur Amien Rais.

Layangkan 3 Tuntutan

Partai Ummat melayangkan tiga tuntutan sebelum pengumuman hasil verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022) besok.