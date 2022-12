Kemendagri Serahkan Data 204 Juta Jiwa Pemilih Potensial Pemilu 2024 kepada KPU

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu 2024, Rabu (14/12/2022).

Adapun DP4 yang diserahkan sebanyak 204.656.053 jiwa, dengan rincian laki laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa dari 38 provinsi.

Baca juga: KPU Ingatkan Parpol Cek Anggota Partainya Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilu 2024

"Pada hari ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum Kemendagri menyerahkan DP4 untuk pemilu 2024 kepada KPU dengan jumlah 204.656.053 jiwa," ujar Wamendagri John Wempi Wetipo di kantor KPU, Jakarta.

Diterangkan penduduk yang masuk DP4 memiliki kriteria WNI yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, kedua bukan merupakan anggota TNI Polri.

"Usia 17 tahun DP4 dihitung sampai hari-H pemilu yaitu 14 Februari 2024. DP4 terdiri dari data by name by adress dari penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian keamanan data menjadi hal yg sangat prioritas kemudian terbitnya uu perlindungan data pribadi tentunya membuat kita wajib lebih berhati hati dalam menjaga dan mengamankan DP4," terang dia.

Baca juga: Survei SMRC: Dekat Dengan Rakyat Jadi Penilaian Terpenting Bagi Pemilih

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Siti Nugraha Mauludiah, untuk DP4 luar negeri setelah melalui proses pemutahiran dan cleasing data.

Total WNI di luar negeri sebagai DP4 luar negeri sebanyak 1.806.714 jiwa terdiri dari 1.064.755 perempuan dengan 935 jiwa akan mencapai tahap usia pemilih dan 740.105 laki-laki dengan 990 jiwa yang akan mencapai usia pemilih.

"Pasca penyerahan DP4 LN ini, Kemlu bersiap terus untuk mendukung tahapan-tahapan pemilu selanjutnya antara lain melalui pembentukan kelompok kerja pemilu di luar negeri ingkat pusat dan panitia pemilu luar negeri disetiap provinsi perwakilan RI," kata Siti.