PSI Dapat Nomor Urut 15, Giring Ganesha: Kami Sudah Jelas Menang di 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha angkat bicara terkait partainya yang mendapatkan nomor urut 15.

Giring Ganesha mengatakan, dengan nomor urut 15 PSI masih menjadi yang terbaik.

"Sementara ini masih PSI 15 the best dan PSI is the best," kata Giring Ganesha, saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022) malam.

Menurut Giring, PSI lebih solid dan lebih kuat sehingga ia percaya partainya bisa menang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Infrastruktur kita lebih solid. Sekarang kader-kader kita lebih kuat. Yang jelas kita sudah jelas menang di 2024," jelasnya.

Giring menargetkan PSI untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.

Bahkan, hingga lolos Presidential Threshold (PT).

"Pasti sebanyak-banyaknya sampai lolos PT, itu yang paling penting," katanya.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha menerima plakat nomor urut 15 (lima belas) saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). KPU resmi menetapkan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 yang diikuti 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan proses pengundian nomor urut terhadap partai politik (parpol) yang sudah ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 dimuat opsi agar nomor urut partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sebelumnya tak perlu lagi diundi pada Pileg 2024.

Sementara bagi partai politik baru atau yang sebelumnya tidak lolos parlemen maka tetap harus diundi.

Mengenai aturan parpol parlemen bisa memilih dua opsi, yakni nomor urut diundi atau tidak tersebut terdapat dalam Pasal 179 ayat 3 Perppu Pemilu.

Pengundian nomor urut ini pun dikuti sembilan parpol yang terdiri dari delapan parpol baru dan satu parpol parlemen, yakni PPP, yang memilih untuk turut mengundi nomor urut.

Pengundian berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam. Pengundian ini dilakukan usai sorenya KPU menetapkan 17 parpol yang kini resmi menjadi peserta Pemilu 2024.