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Perbandingan Elektabilitas Parpol Terkini Menurut 6 Lembaga Survei: Gerinda-Golkar Bersaing Ketat
Elektabilitas PDIP, Golkar, dan Gerindra selalu berada di posisi lima besar berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei pada Desember 2022.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elektabilitas PDIP, Golkar, dan Gerindra selalu berada di posisi lima besar berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei pada Desember 2022.
Catatan Tribunnews.com, elektabilitas PDIP selalu berada di posisi teratas.
Sementara Golkar dan Gerindra berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei posisinya selalu berubah-ubah.
Terkadang elektabilitas Golkar berada di atas Gerindra atau sebaliknya.
Elektabilitas Golkar dan Gerindra terlihat bersaing cukup ketat.
Selain, PDIP, Golkar dan Gerindra, ada juga PKB dan Demokrat yang memiliki elektabilitas senantiasa berada di lima besar berdasar hasil survei sejumlah lembaga survei.
Bila dilihat dari hasil survei sejumlah lembaga, terlihat Demokrat mulai menempel elektabilitas Golkar dan Gerinda.
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Seperti terlihat dalam hasil survei Indikator Politik, Indo Riset, indEX Research, dan SMRC.
Berikut perbandingan elektabilitas partai politik pada awal 2023 ini berdasarkan sejumlah lembaga survei:
1. Temuan Survei Indikator Politik
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 1 sampai 6 Desember 2022 menyatakan elektabilitas tertinggi dipegang PDIP dengan angka 25,7 persen.
Kemudian disusul Golkar (10,5%), Gerindra (9,5%), Demokrat (9,0%), PKB (7,4%), Nasdem (5,1%), PKS (4,4%), Perindo (2,8%), PAN (2,3%), dan PPP (2,1%).
Di posisi selanjutnya ada PBB (0,6%), PSI (0,4%), Garuda (0,2%), Partai Buruh (0,2%), Hanura (0,2%), Gelora (0,1%), Partai Ummat (0,1%), dan PKN (0,1%).
"Jadi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, tiga partai teratas tidak terlalu berbeda," kata Burhanuddin dalam rilis survei, Rabu (4/1/2023).
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