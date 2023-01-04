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Perbandingan Elektabilitas Parpol Terkini Menurut 6 Lembaga Survei: Gerinda-Golkar Bersaing Ketat

Elektabilitas PDIP, Golkar, dan Gerindra selalu berada di posisi lima besar berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei pada Desember 2022.

Penulis: Adi Suhendi
zoom-inlihat foto Perbandingan Elektabilitas Parpol Terkini Menurut 6 Lembaga Survei: Gerinda-Golkar Bersaing Ketat
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Ilustrasi logo partai politik. Berdasarkan survei enam lembaga yang dirilis baru-baru ini terungkap elektabilitas partai politik di awal tahun 2023. Elektabilitas PDIP kokoh di posisi teratas berdasarkan temuan 6 lembaga suvei. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elektabilitas PDIP, Golkar, dan Gerindra selalu berada di posisi lima besar berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei pada Desember 2022.

Catatan Tribunnews.com, elektabilitas PDIP selalu berada di posisi teratas.

Sementara Golkar dan Gerindra berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei posisinya selalu berubah-ubah.

Terkadang elektabilitas Golkar berada di atas Gerindra atau sebaliknya.

Elektabilitas Golkar dan Gerindra terlihat bersaing cukup ketat.

Selain, PDIP, Golkar dan Gerindra, ada juga PKB dan Demokrat yang memiliki elektabilitas senantiasa berada di lima besar berdasar hasil survei sejumlah lembaga survei.

Bila dilihat dari hasil survei sejumlah lembaga, terlihat Demokrat mulai menempel elektabilitas Golkar dan Gerinda.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Teratas, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersaing Ketat

Seperti terlihat dalam hasil survei Indikator Politik, Indo Riset, indEX Research, dan SMRC.

Berikut perbandingan elektabilitas partai politik pada awal 2023 ini berdasarkan sejumlah lembaga survei:

1. Temuan Survei Indikator Politik

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 1 sampai 6 Desember 2022 menyatakan elektabilitas tertinggi dipegang PDIP dengan angka 25,7 persen.

Kemudian disusul Golkar (10,5%), Gerindra (9,5%), Demokrat (9,0%), PKB (7,4%), Nasdem (5,1%), PKS (4,4%), Perindo (2,8%), PAN (2,3%), dan PPP (2,1%).

Di posisi selanjutnya ada PBB (0,6%), PSI (0,4%), Garuda (0,2%), Partai Buruh (0,2%), Hanura (0,2%), Gelora (0,1%), Partai Ummat (0,1%), dan PKN (0,1%).

"Jadi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, tiga partai teratas tidak terlalu berbeda," kata Burhanuddin dalam rilis survei, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Charta Politika: Setelah Deklarasikan Anies, Elektabilitas NasDem Malah di Bawah PKS dan Demokrat

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PDIP
Demokrat
Golkar
Gerindra
Indikator Politik Indonesia
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