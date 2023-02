PAN Benarkan Ada Parpol yang Bakal Gabung Bersama KIB dalam Waktu Dekat, Partai Apa?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membenarkan ada partai politik (parpol) yang bakal segera bergabung bersama koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam waktu dekat.

Menurutnya, proses bergabungnya parpol tersebut hanya tinggal proses persiapan dan pematangan saja.

"Rencanannya iya (ada parpol gabung KIB). Masih dalam proses pematangan persiapan," ujar Viva Yoga saat dikonfirmasi, Senin (6/2/2023).

Namun begitu, Viva Yoga menyampaikan pihaknya masih enggan membeberkan identitas parpol yang bakal bergabung dengan KIB tersebut.

Ia menuturkan bahwa nantinya pimpinan parpol Golkar, PAN dan PPP yang tergabung dalam KIB akan segera mengumumkan identitas parpol tersebut jika sudah bergabung secara resmi.

"Partai apa? Nanti akan segera diumumkan oleh pimpinan KIB jika sudah resmi. ASAP ya. As soon as posible," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, partai pimpinannya akan bertemu pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) dalam waktu dekat.

Cak Imin memastikan, pertemuan tersebut untuk membahas berbagai hal termasuk terkait dengan kondisi politik tanah air.

"Dalam waktu dekat saya akan melakukan pertemuan dengan partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal," kata Cak Imin saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB usai acara Tasyakuran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di DPP PKB, Minggu (5/2/2023).

Perihal tanggal pertemuan itu, Cak Imin menyatakan kalau kemungkinan bakal terjadi pada akhir pekan mendatang.

Kendati saat ditanyakan terkait lokasi pertemuan, Wakil Ketua DPR RI itu menyebut belum ada kesepakatan.

Dirinya juga memastikan, pertemuan antara PKB dan Golkar ini merupakan kesepakatan kedua partai untuk memperbanyak pembicaraan.

"Akhir minggu ini. Belum tahu (lokasinya) nanti kita liat. Berdua kita bertemu, ayo memperbanyak perbincangan lah," tukas Cak Imin.

Sebagai informasi, beberapa partai kekinian melangsungkan pertemuan atau safari politik yang dilakukan oleh para pimpinannya.

Adapun partai politik yang melakukan safari itu yakni Partai NasDem dari Koalisi Perubahan yang mengunjungi sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB yang tengah menjalin Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk Pemilu mendatang.

Dengan rencana yang disampaikan Cak Imin tersebut, maka dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan salah satu partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Golkar.