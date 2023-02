Dukung Anies, Partai Ummat akan Bicara ke NasDem, Demokrat, dan PKS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan partainya akan berkomunikasi dengan rencana Koalisi Perubahan terkait dukungan dukungan ke Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Hal itu disampaikan Amien setelah hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat memutuskan mendukung Anies sebagai capres di 2024.

"Nanti akan kita sounding PKS gimana, Demokrat gimana, NasDem gimana supaya kita tahu persis petanya," kata Amien seusai Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Menurut Amien, hal tersebut dilakukan pihaknya guna mengetahui peta politik ke depannya.

"Tidak boleh kita masuk ke sebuah masa depan yang petanya enggak jelas, saya kira itu as simple as that," ujarnya.

Adapun Anies diputuskan menjadi bacapres yang didukung Partai Ummat di 2024 melalui hasil Rakernas.

"Jadi tadi mengenai presiden itu disebut langsung namanya Anies Baswedan," kata Amien di lokasi.

Amien juga mengaku bahagia atas diselenggarakannya Rakernas Partai Ummat.

"Jadi kita terbata-bata, pas-pasan. Tapi Insya Allah kami yakin kalau dari langit sudah ada pertolongan, semua menjadi lebih mudah," ujar dia.

Saat konferensi pers, Amien menuturkan bahwa kader Partai Ummat sangat antusias mendukung Anies termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Namun, mantan Ketua MPR RI ini menyebut jika Gatot tampaknya belum bersedia untuk maju di Pilpres 2024.

"Memang yang paling antusias juga Mas Anies Baswedan. Enggak kalah antusias juga Pak Gatot. Tapi kita dengar sendiri Pak Gatot memang belum bersemangat," ungkapnya.

Karenanya, Amien menambahkan bahwa capres yang didukung Partai Ummat hanya satu, yakni Anies.

"Kita tegaskan capres dari Partai Ummat itu tinggal satu, itu Anies Baswedan," imbuhnya.

Sebagai informasi, semulanya disebutkan ada tiga bacapres yang didorong kader Partai Ummat untuk maju di Pilpres mendatang.

Ketiganya adalah Anies, Gatot, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, Partai Ummat belum mendapatkan konfirmasi dari Prabowo terkait kesediannya untuk menghadiri Rakernas Partai Ummat.(*)