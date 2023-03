Gerindra Siap Berikan Karpet Merah Kepada Sandiaga Uno Jika Putuskan Hengkang dari Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Teka-teki kepindahan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menjadi misteri.

Partai Gerindra pun memberikan sikap yang tegas terkait hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan Sandiaga Uno sudah dewasa dalam berpolitik.

Menparekraf RI itu pun dibebaskan jika nantinya memilih hengkang dari Partai Gerindra.

"Sebenarnya kan gini loh, itu kan semua orang. Pak Sandi sudah dewasa, pilihan parpol hak konstitusional masing-masing. Hak beliau gitu kan jadi gak bikin rumit harus-harus izin-izin dan sebagainya. Orang itu hak beliau," ujar Habiburokhman saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa partai Gerindra tidak dalam kapasitas untuk memberikan izin atau tidak terhadap Sandiaga Uno.

Partai berlambang kepala burung garuda itu tidak akan menghalangi.

"Orang mau keluar, mau masuk, Gerindra itu hak. Apakah memberi restu, apa hubungannya kok minta minta restu ke Gerindra. Itu kan hak. Siapa yang bisa menghalangi? juga partai politik pada dasarnya, semuanya bagus," jelas Habiburokhman.

Bahkan, anak buah Prabowo Subianto itu menyatakan partainya pun memberikan karpet merah kepada Sandiaga Uno jika memutuskan untuk keluar Gerindra.

"Ya silakan aja, siapapun yang keluar kita gak akan pernah halang halangi, monggo, silakan, karpet merah untuk keluar," ungkap Habiburokhman.

Namun begitu, dia menyatakan bahwa bukan berarti PPP tidak bagus untuk menjadi pelabuhan Sandiaga Uno.

Habiburokhman bilang, politik merupakan masalah selera.

"PPP bagus, kami hormat dengan PPP dan kami bersahabat dengan PPP. Apa yang jadi masalah, nggak jadi masalah ini kan cuma soal selera berpolitik. saya habbiburokhman seleranya di Gerindra, Insya Allah saya sampai kapanpun di Gerindra," jelasnya.

"Tapi kalau ada yang merasa ketidakcocokan, tidak sesuai dengan quote and quote karir politik masing masing, ya monggo dong nggak akan kita halang halangi," tutupnya.