Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Sebagian Sudah Pindah ke Prabowo, Begini Respons Jubir Anies Baswedan

istimewa

Sudirman Said. Juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said merespon ucapan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan bahwa aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagian sudah mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut.