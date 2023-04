Ditunjuk Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo Nyatakan Siap Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dari PDIP dalam Pilpres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Ganjar pun menyatakan siap mengemban amanat tersebut.

"Ibu Mega terima kasih, Bismillahirrohmanirrohim InsyaAllah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," ujar Gubernur Jawa Tengah ini seperti dikutip dari youtube PDIP.

Ia pun mengaku akan melanjutkan kepemimpinan presiden Jokowi jika kelak terpilih jadi orang nomor satu di Indonesia.

"Kita terus berkomitmen untuk melanjutkan itu dimana beliau (presiden Jokowi) mendobrak kemampanan- kemapanan dan kenyamanan- kenyamanan sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar mengapresiasi arahan khusus dari Presiden Jokowi kepada kepala-kepala daerah sepertinya.

Menurut Ganjar, melalui semangat gotong royong dan membangun spirit, Jokwoi mampu membangun bonding dengan partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis.

"Juga melayani masyarakat tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh pak Jokowi, yang fundamen, sudah dibangun mesti kita lanjutkan," urai lulusan fakultas hukum UGM ini.

Ganjar menyebut, penunjukan dirinya merupakan sebuah kehormatan sebagai kader partai.

Ia pun rharap kader dan seluruh anggota DPD PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting Satgas serta seluruh komponen partai dapat mendukung dirinya maju dalam pilpres mendatang.

"Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran. Ini lah momentum buat kita untuk konsolidasi kan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one," ujar Ganjar.

Sebagai informasi PDIP resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Mega di Batutulis Bogor dan disaksikan oleh seluruh kader PDIP secara daring.

"Dengan mengucapkan bismillah, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden RI dari PDIP," kata Megawati dalam Rapat DPP Partai ke-140.