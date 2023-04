Try Sutrisno Beri Pesan Khusus ke Prabowo Subianto soal Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI

TRIBUNNEWS.COMM JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berkunjung kepada beberapa sesepuh TNI yaitu Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Selasa (25/4/2023) di Jakarta. Kunjungan Menhan Prabowo tersebut dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dalam suasana Idulfitri dengan para perwira seniornya di TNI. "Alhamdulillah, saya diterima lebaran dengan Pak Try Sutrisno. Sesepuh kita, mantan pimpinan kita. Saya kira ini suatu tradisi yang baik,'"ungkap Menhan Prabowo saat bersilaturahmi ke Jenderal Try Sutrisno. //PUSPEN TNI