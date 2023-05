Rapatkan Barisan, Foreder Siap Menangkan Ganjar Lewat Cara Beradab

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Relawan Demokrasi (Foreder), salah satu relawan Jokowi yang hadir dalam halalbihalal bersama Ganjar Pranowo, menyatakan siap merapatkan barisan untuk memenangkan Capres PDIP tersebut di Pilpres 2024.

Foreder akan patuh pada pesan yang disampaikan Ganjar saat bertemu relawan Jokowi di Hall Basket Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

"Yang jelas kami akan rapatkan barisan, melakukan konsolidasi di semua provinsi untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024," ujar Ketum Foreder Aidil Fitri usai menghadiri acara halal bihalal dengan Ganjar di Hall Basket Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (13/5/2023).

Adil menilai pesan yang disampaikan Ganjar sangat penting untuk menghadirkan kontestasi pilpres yang berkualitas, dengan mengedepankan ide, gagasan dan data.

Foreder, kata Aidil, juga sejak awal tidak pernah ingin mengotori pesta demokrasi dengan politik identitas, hoaks, intimidasi atau tindakan seperti itu.

Baca juga: Ganjar Minta Para Pendukungnya Tak Sebarkan Hoaks: Kita Bisa Beradab

"Bagi kami, pernyataan Pak Ganjar merupakan ciri pemimpin yang demokratis dan tidak mau menghalalkan segala cara untuk memenangi Pilpres. Itu karena dia ingin bertarung ide, data dan gagasan membangun Indonesia," tandas Aidil.

Menurut Aidil, pernyataan Ganjar Pranowo tersebut tidak terlepas dari pengalamannya dalam bekerja melayani masyarakat.

Ganjar Pranowo, kata dia, seorang kader partai politik yang pernah menjadi wakil rakyat dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Itulah sebabnya Pak Ganjar ingin mengisi Pilpres 2024 dengan adu data dan gagasan karena dia sudah terbukti sukses memimpin Jawa Tengah, reformasi birokrasi berjalan, pengangguran dan kemiskinan juga berkurang," ungkap Aidil.

Terbaru, kata Aidil, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai The Best Governor (Gubernur Terbaik) Tahun 2023 dalam menciptakan Good Coorporate Governance (GCG) dan membuat inovasi untuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD dari The Asian Post.

Penghargaan itu diterima Ganjar, dalam perhelatan Infobank Top BUMD 2023 'Visi Kepala Daerah terhadap BUMD sebagai Agen Pembangunan Daerah yang Profesional' di Hotel Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai memiliki langkah tersendiri dalam menjauhkan BUMD dari intervensi politik dan kepentingan birokrasi. Sejak 2013, Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah selama dua periode juga telah mengimplementasikan Good Coorporate Governance (GCG) dengan menerapkan sejumlah peraturan.

Pengentasan kemiskinan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, juga terbilang sukses. Salah satu indikatornya yang dapat dilihat adalah jumlah tenaga kerja dan pengangguran.