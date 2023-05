Tegak Lurus dengan Megawati, Jokowi Diyakni Tetap Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno meyakini Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Hal itu terkait sikap Jokowi yang dinilai masih main dua kaki, yakni antara mendukung Ganjar atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Adi, Jokowi nantinya tetap mendukung Ganjar karena tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jokowi pada akhirnya juga akan memberikan dukungan secara maksimal memberikan dukungan secara total kepada Ganjar Pranowo," kata Adi kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/5/2023).

Adi berpendapat sikap patuh terhadap perintah ketua umum merupakan tradisi di PDIP yang harus diikuti oleh seluruh kader.

"Karena itu saya meyakini apapun judulnya ya Jokowi itu darah politiknya adalah darah politik PDIP, ideologinya adalah ideologi politik merah PDIP bukan yang lainnya," ujarnya.

Dia juga tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi mendukung Prabowo di Pilpres 2024 dengan catatan siap pisah jalan dengan PDIP.

"Artinya Jokowi pastinya akan head to head dengan Ganjar, head to head dengan PDIP dan head to head dengan Megawati," ucap Adi.

Namun, Adi menuturkan Presiden Jokowi pisah jalan dengan PDIP di Pilpres 2024 merupakan sesuatu yang mustahil.

"Karena apapun Jokowi bisa sampai saat ini karena PDIP bukan karena yang lainnya," imbuhnya.