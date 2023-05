IPR: Erick Thohir Cocok Dampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto

Warta Kota/YULIANTO

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat memberikan sambutan pada acara Indonesia-Saudi Arabia Business Forum and Networking bertema Reinforcing Bilateral Cooperation Through Trade and Investment di Jakarta, Selasa (30/5/2023). Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) cocok untuk dipasangkan dengan dua calon presiden (capres) potensial yang datang dari kubu pemerintahan