Soal Wacana Maju Wali Kota, Kaesang Sebut Gibran Takut Bersaing Jika Dirinya Maju di Solo

TRIBUNNEWS.COM - Kaesang Pangarep menyebutkan sang kakak, Wali Kota Solo, yakni Gibran Rakabuming Raka takut bersaing dengannya jika nantinya ia maju menjadi calon Wali Kota (Cawalkot) Solo.

Hal tersebut ia sampaikan ketika Kaesang mendampingi sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

"Lha iya mas Gibran tersaingi sama saya kok," bebernya, dikutip dari TribunSolo.com, Minggu (4/6/2023).

Kemudian, saat disinggung mengenai kampanye, Kaesang menyebutkan bahwa dirinya selalu totalitas melakukan sesuatu.

"Pasti no, saya melakukan sesuatu selalu all out kok," kata Kaesang dengan nada bercandanya.

Baca juga: Siap Terjun ke Dunia Politik, Kaesang Ungkap Rencana Jadi Wali Kota: Solo atau Sleman Boleh

Ditanya soal dirinya yang menemani Presiden Jokowi dari Jogja hingga ke Solo, Kaesang juga menjawab dengan nada bercanda juga, bahwa ia menemani karena ingin kampanye.

"Dari Jogja kita ke sini, ke ayam Sukoharjo, (ngapain?) Kampanye. (Jadi ke Depok?) Solo," ujar Kaesang.

Istri Kaesang, Erina Gudono yang mendengar hal tersebut pun mengaku dirinya mendukung penuh keputusan suaminya itu.

"Ya bagus jadi mendukung kok, sangat mendukung. (Sleman atau Solo?) Sama aja, sama-sama bagus kok," pungkas menantu Presiden Jokowi itu.

Gibran Tak Sarankan Kaesang Maju Jadi Wali Kota Solo

Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka - Ditanya soal dirinya yang menemani Presiden Jokowi dari Jogja hingga ke Solo, Kaesang juga menjawab dengan nada bercanda juga, bahwa ia menemani karena ingin kampanye. (istimewa/Twitter)

Sang kakak, Gibran tidak menyarankan adiknya, Kaesang untuk maju sebagai wali kota Solo karena akan menambah saingan.

"Jangan di Solo juga. Nambahin saingan," terangnya, dikutip dari TribunSolo.com.

Namun, ketika Gibran ditanya mengenai maksud dari saingan yang disebutkannya itu, dirinya tidak menjawab.

Gibran sendiri juga belum menyatakan akan maju dua periode menjadi wali kota Solo.