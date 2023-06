PDIP Sebut Jokowi All Out Dukung Ganjar Pranowo: Masa Dukung Kader Partai Lain

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono meyakini jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi all out mendukung Ganjar Pranowo Capres 2024.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono meyakini jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi all out mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) di 2024.

"Oh iya (Jokowi all out dukung Ganjar)," kata Nusyirwan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Menurut Nusyirwan, Jokowi tak mungkin mendukung kader lain di luar partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

"Karena beliau adalah, dari mana sih? Pak Jokowi dari mana sih, kan dari PDIP. Masa mendukung (kader) partai lain," ujarnya.

Sebagai kader PDIP, Nusyirwan mengatakan wajar ketika Presiden Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah itu.

Nusyirwan juga merespons kabar Presiden Jokowi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, dukungan Jokowi terhadap Prabowo hanyalah persepsi.

"Dukungan kepada Pak Prabowo itu kan hanya persepsi," ujarnya.

Nusyirwan juga mengungkapkan pesan Presiden Jokowi saat berpidato secara tertutup dalam Rakernas PDIP.

Dia menyebut bahwa Jokowi menyampaikan Ganjar memenuhi syarat sebagai presiden.

"Ya Pak Ganjar itu memenuhi syarat. Bahkan dia tegas menyatakan bahwa Pak Ganjar itu berani dan punya nyali. Berani dan punya nyali. Itu ditegaskan oleh Pak Jokowi," tegasnya.