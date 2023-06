Presiden Jokowi Disebut Beri Dukungan Penuh kepada Ganjar Saat Pidato Tertutup di Rakernas PDIP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mendukung penuh pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP).

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga ketika ditanya isi arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang digelar secara tertutup, pada Selasa (6/6/2023) hari ini.

"Menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung dan mensupport dari Mas Ganjar," kata Eriko saat ditemui di sela-sela Rakernas di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.

Eriko mengatakan, Presiden Jokowi menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok pemberani.

Selain itu, dia menyebut, bahwa Jokowi menilai Gubernur Jawa Tengah itu memiliki karakter yang baik.

"Seperti itu semuanya sudah ada di Mas Ganjar, tadi itu yang disampaikan beliau," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan masukan kepada internal PDIP dan Ganjar Pranowo.

Jokowi menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama menjabat sebagai presiden selama dua periode ini.

"Tentu beliau memberikan masukan-masukan kepada partai," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) all out mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024.

"Oh iya (Jokowi all out dukung Ganjar)," kata Nusyirwan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ke-III di kantor Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Nusyirwan, Jokowi tak mungkin mendukung kader lain di luar partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Karena beliau adalah, dari mana sih? Pak Jokowi dari mana sih, kan dari PDIP. Masa mendukung (kader) partai lain," ujarnya.

Sebagai kader PDIP, Nusyirwan mengatakan wajar ketika Presiden Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah itu.

Nusyirwan juga merespons kabar Presiden Jokowi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, dukungan Jokowi terhadap Prabowo hanyalah persepsi.

"Dukungan kepada Pak Prabowo itu kan hanya persepsi," jelasnya.