PDIP Sindir SBY: Kalau Tak Bisa Terbang, Jangan Salahkan Udara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menyentil Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal isu penjegalan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Sebab, dalam bukunya yang baru dirilis berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, SBY menyebut orang nomor satu di Indonesia itu tak ingin Anies jadi capres.

Masinton meminta agar tak menyalahkan pemerintah apabila Anies Baswedan gagal maju dalam Pilpres 2024.

Dia menyebut pemerintah tidak mungkin melanggar konstitusi membatasi hak konstitusional masyarakat.

"Nah kalau engga bisa terbang jangan salahkan udara dong, ya kan? Jangan dibilang udaranya yang enggak bersahabat kalau engga bisa terbang. Periksa dong sayapnya, ya kan? Kalau pesawat enginenya, pilotnya, jangan-jangan pilotnya enggak bisa nerbangin pesawat ya kan, yang disalahin udara, gitu loh," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Masinton menjelaskan syarat untuk mengusung capres adalah harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

"Jadi ditanyakan partai-partai politik yang akan mengusung keseriusan dari masing-masing parpol tadi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku terbarunya.

Buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong, itu memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman dengan cover berwarna merah hitam.

Buku yang turut bisa dibaca oleh publik melalui versi digital ini berisikan tentang fokus SBY terhadap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, ini sejatinya disampaikan khusus untuk jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

"Jadi, tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6/2023).

Lebih lanjut, Herzaky menyatakan, buku ini diyakini memiliki manfaat bagi para kader Demokrat dan masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju.