Respons PDIP Soal Prabowo Ungkap Belum Tau Kapan Diterima Bertemu Megawati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan bahwa partainya sangat terbuka terhadap pihak manapun termasuk Ketua Umum partai politik lain, untuk bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Said Abdullah saat ditanya soal peryataan Ketua Umum Partau Gerindra Prabowo Subianto yang berencana menemui Megawati Soekarnopurti.

Namun, Prabowo mengaku bahwa pertemuan itu belum terjadwalkan hingga saat ini.

"PDIP selalu welcome terhadap berbagai keinginan para Ketua Umum partai untuk menemui Ibu Ketua Umum, lebih-lebih Bapak Prabowo yang dalam survei partainya juga naik signifikan," kata Said Abdullah saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Said pun menyadari bahwa posisi Prabowo Subianto yang saat ini dimajukan oleh partai Gerindra sebagai Capres 2024.

Hal yang sama juga dilakukan oleh DPP PDIP yang memajukan Capres Ganjar Pranowo.

Maka, dia menilai bahwa silahturhami Prabowo ke Megawati merupakan hal yang sangat positif.

Terlebih, publik akan melihat para elite bisa menjalin komunikasi yang baik meski berbeda padangan politik.

"Pak Prabowo sendiri sebagai capres, Ganjar Pranowo sebagai capres, maka silaturahim Bapak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnooutri itu akan sungguh luar biasa bagi apa? bagi kepentingan publik," ungkap Said.

"Sehingga publik kita itu disuguhkan selalu tontonan yang menarik, bahwa elite kita saling berkomunikasi walaupun berbeda posisi. Kita welcome, welcome benar," jelas Said.

Dia juga menyebut, bahwa partainya juga sangat terbuka dengan parpol lain, selain Partai Gerindra.

Termasuk, peluang pertemuan untuk menjalin komunikasi antar ketua umum parpol, di antaranya Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Dengan Cak Imin welcome, dengan Bang Zulhas juga, insyaallah nanti Bapak Airlangga," terang Said.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut tak tahu kapan dirinya bisa diterima oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jakarta pada Minggu (9/7/2023).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi rumah dinas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (9/7/2023). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Sebelumnya, Prabowo menjelaskan dirinya tak masalah jika Cak Imin bertemu dengan Megawati.

Lantas Prabowo menyebut bahwa dirinya tak tahu kapan diterima oleh Megawati.

“Saya kira bagus kalau Cak Imin ketemu Ibu Mega, baik begitu ya, saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega,” kata Prabowo dikutip dari Kompas.tv

Prabowo menjelaskan bahwa hal ini tidak menjadi masalah dan mementingkan hubungan baik dengan semua orang.