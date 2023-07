Prabowo Subianto: Rakyat Kita Pintar-pintar, Jangan Mau Diatur Elite Tidak Jelas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Gerindra untuk bersaing dengan baik.

Ia mengingatkan mereka untuk tidak reaktif terhadap serangan atau ejekan yang datang.

Prabowo pun mengajak mereka berjuang dengan tulus dan ikhlas untuk rakyat dan meyakini perjuangan mereka berada di jalan yang benar.

Hal tersebut disampaikannya saat menyapa kader dan simpatisan Partai Gerindra se-Jakarta Timur dalam tayangan bertajuk Prabowo Menyapa Warga DKI Jakarta di kanal Youtube Prabowo Subianto pada Minggu (16/7/2023).

"Rakyat kita, sudah jangan dianggap bodoh, rakyat kita pintar-pintar. Jangan mau diatur oleh elite-elite yang nggak jelas," kata Prabowo.

"Jadi saudara, pahami perjuangan kita. Yakin kita berada di jalan yang benar, jangan reaktif. Orang mau ngomong apa, kita hanya ngomong kebaikan dan kebenaran. Semakin diejek, semakin kita senyum, semakin dihina semakin kita senyum. The power of the smile, saudara-saudara," sambung dia.

Terkait dengan "the power of smile" tersebut, ia menceritakan pengalamannya.

Menurutnya, sebagai mantan prajurit TNI yang memimpin pasukan tempur dan pasukan khusus, tersenyum adalah kelemahannya.

"Jadi salah satu kelemahan saya sebagai mantan pasukan tempur, ya lucu kalau komandan pasukan khusus kerjanya senyum terus. Bener nggak? Kalian suka nggak ada Danjen Pasukan Khusus yang senyum terus? Musuh nggak takut sama Republik Indonesia. Memang dulu pelatih saya keras-keras," kata dia.

"Jadi saudara-saudara, sekarang situasi lain, sekarang kita harus berjuang," sambung dia.