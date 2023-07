BMI DKI Jakarta Siap Ciptakan Konten Positif Jadi Juru Kampanye Ganjar Pranowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan mayoritas juru kampanye (Jurkam) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dari kalangan anak muda.

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pemaparan terhadap 300 kader gabungan parpol pengusung Ganjar Pranowo dan 150 relawan yang akan dilatih menjadi jurkam untuk pemenangan Ganjar Pranowo, di Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Hasto bersama Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq juga akan hadir membuka acara ini secara resmi.

“Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta juga akan memberikan pengarahan mengapa mendukung Ganjar dan besok penutupan akan dilakukan Mbak Puan Maharani," katanya.

Selama pelatihan yang dilaksanakan dua hari, 17 dan 18 Juli 2023, pihaknya akan mengajarkan kepada juru kampanye untuk membangun persepsi positif Ganjar Pranowo dan melengkapi narasi-narasi tentang Bacapres PDI Perjuangan tersebut.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan, citra Ganjar Pranowo yang bisa digaungkan para Jurkam adalah Ganjar sebagai tokoh muda yang energik.

"Kemudian kami latih juga mereka tidak hanya ke platform, tapi bagaimana mengemas kampanye sehingga kekuatan Pak Ganjar itu sampai kepada masyarakat dan pada akhirnya dipilih dan menjadi presiden kita 2024-2029," katanya.

Ganjar juga sangat rendah hati dan merakyat.

"Kita lihat beliau sangat dekat dengan orang-orang di bawah, dengan rakyat dan masih banyak lagi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani percaya anak muda itu kreatif.

Mereka pasti bisa buat konten kampanye yang fresh, lucu sekaligus berbobot agar pemilu 2024 jadi tahun politik yang gembira saat memberikan pengarahan



Hari ini juru kampanye lintas partai di jakarta, yang nanti akan keliling menyapa masyarakat indonesia dan berkampanye untuk Ganjar pranowo.

Peserta Juru Kampanye Ganjar Pranowo Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) DKI Jakarta Anta Ginting mengatakan BMI DKI Jakarta Siap menjadi Jurkam melalui kalangan muda.

Harapannya dapat menciptakan konten positif anti hoax yang unik dan out of the box sesuai dengan selera milenial serta GenZ.

"Contohnya dapat membangun dan mengembangkan konten ilmu teknologi dan sains untuk kemajuan bangsa," ujar Anta.

Anta menjelaskan, komunikasi dan kolaborasi yang efektif bersama Jurkam Tim Pemenangan Ganjar Pranowo untuk menyatakan bahwa hanya Ganjar sosok calon presiden yang bisa melanjutkan Program program yang baik hasil dari kerja nyata Presiden Jokowi di masa yang akan datang.

Untuk itu Anta mengajak semua masyarakat DKI Jakarta khsusunya anak-anak Muda Jakarta dapat memilih dan memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI tahun 2024.

Acara tersebut dihadiri pemateri dari tokoh tokoh seperti Oesman Sapta Odang Ketua Umum Partai Hanura, Andika Perkasa dan Arsyad Rasyid, Adi Prayitno, Dedi Sitorus Arief Budimanta, Said Abdullah dan Dolfie O.F.P, Ahmad Basarah, Prabu Revolusi dan Putra Nababan, Iman Suherman, Dyah Kartika Rini.