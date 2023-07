Bertemu Ganjar Pranowo, Young Lex : Tipikal Orang-orang yang Nantangin

TRIBUNNEWS.COM, CIBINONG - Penyanyi Samuel Alexander Pieter alias Young Lex mengaku terkesan terhadap bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Young Lex menilai Ganjar Pranowo memiliki karakter sebagai orang yang suka menantang sehingga dirinya pun merasa tertantang mengenal lebih jauh Ganjar Pranowo.

Baca juga: Hadir di Bogor Temani Ganjar Pranowo, Ini Penjelasan Gibran

Hal itu diungkapkannya usai pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan para konten kreator dan musisi di Setu Citatah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Problem solving-nya oke, berfikirnya out of the box dan kayaknya tipikal orang-orang yang nantangin, ini gue suka banget. Konstruktif tapi yah nantanginnya, kita kasih kritik dan masukan dia nantangin balik, berarti mau kerja," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/7/2023).

Bahkan, kata dia, jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya, ia mengatakan akan menagih segala janji yang keluar dari mulut Ganjar Pranowo.

"Kalau terpilih gua tuntut abis-abisan, kita tim kritiknya, kita akan support dia yang membangun, bukan support yang menjilat-jilat. Kita siap buat kerja bareng-bareng selama itu konstruktif," ucapnya.

Di samping itu, pria bertato tersebut belum secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo.

Terlebih selama memasuki usia remaja, pria berusia 31 tahun mengaku tak pernah mencoblos saat Pemilihan Umum (Pemilu) digelar.

"Masih perlu PDKT (dengan Ganjar), hari ini juga masih PDKT sampe sore," pungkasnya.

Penulis: Muamarrudin Irfani

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Young Lex Bakal Tuntut Habis-habisan Jika Ganjar Pranowo Terpilih Jadi Presiden: Tim Kritik