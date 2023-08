Adian Sindir Bakal Capres yang Dekati Keluarga Jokowi Buat Cari Dukungan Politik

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024, Adian Napitupulu buka suara soal upaya dari bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mencoba mendekati keluarga dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Adian, jika Prabowo mau merebut hati relawan Jokowi lewat upaya tersebut, semestinya dia memposisikan diri sebagai Menteri Pertahanan dan beradu gagasan serta ide tentang pertahanan negara untuk tahun 2024.

Bukan justru melakukan manuver-manuver politik yang diikuti isu merangkul keluarga Jokowi. Menurutnya langkah manuver politik semacam itu jadi bentuk kemunduran berpolitik.

"Itu yang seharusnya dikedepankan bukan ngajak Gibran, ngajak ya, itu menurut saya kemunduran berpolitik lho," kata Adian dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Semestinya kata Adian, Prabowo mengedepankan gagasan yang dia punya untuk merebut hati publik. Seperti apakah lebih baik menggunakan pesawat bekas ketimbang pesawat baru untuk alat pertahanan Indonesia.

Kemudian juga, bagaimana pola dan mekanisme pada bidang alat-alat pertahanan.

"Kenapa kita melihat luas Indonesia gede banget sebagian besar laut dan hutan apakah pesawat pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak?" tanya Adian.

"Lalu bagaimana pola dan mekanisme berbentuk alat alat pertahanan apa kemudian harus membuat perusahaan sendiri ataukah be to be, kan banyak cara," ungkap dia.