Prabowo Subianto Bakal Bentuk Kelompok Kerja Transformasi, Isinya Putra Putri Terbaik Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra dan bakal calon presiden Prabowo Subianto memastikan bakal membentuk kelompok kerja transformasi.

Nantinya, kelompok itu bakal diisi putra-putri terbaik di Indonesia.

Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024).

"Saya telah menyusun apa yang disebut kelompok kerja transformasi bangsa dan pakar-pakar dari semua unsur the best and the brightness putra putri terbaik Indonesia dari kelompok manapun," kata Prabowo.

Eks Danjen Kopassus itu menyatakan tim tersebut dibuat setelah dirinya telah mendapatkan mandat dari masyarakat dan partai politik.

Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif.

"Alhamdulillah sekarang kita sudah ada bayangan saya tambah optimis tambah semangat bukan hanya tidak mungkin kalau the best and the brighness kita bisa atasi kesulitan-kesulitan yang harus kita siapkan benar-benar masalah pangan yang sudah disinggung kita akan jadi lumbung pangan dunia," katanya.

Dalam kegiatan ini, hadir pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.