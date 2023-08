Demokrat Optimistis Mesin Politik Partai Sudah Siap Capai Target di Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil terbaru elektabilitas Partai Demokrat versi Litbang Kompas menunjukkan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengalami penurunan dari sebelumnya.

Pada Agustus 2023, Demokrat meraih elektabilitas 7 persen, sebelumnya pada Mei 2023 meraih 8 persen.

Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tetap optimistis mesin partai akan bekerja maksimal untuk mencapai target di pemilu 2024.

"Kami berkeyakinan apa yang menjadi target Pileg 2024 bisa dicapai. Mesin politik partai saat ini sudah mulai panas dan siaga, para caleg pun sudah mulai bekerja," kata Kamhar saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (24/8/2023).

"Dengan beberapa program dan gerakan yang telah dipersiapkan yang dipimpin langsung oleh Mas Ketum AHY, kami optimis sukses Pemilu 2024 bisa diwujudkan," imbuhnya.

Baca juga: PKN Bakal Dukung Anies Bareng Demokrat? Ini Kata Anas Urbaningrum

Untuk diketahui, Partai Demokrat menargetkan perolehan 15 persen suara secara nasional pada pemilu 2024.

Kendati demikian, kata Kamhar, hasil survei Litbang Kompas tersebut akan dijadikan evaluasi bagi partai untuk menyusun strategi pemenangan pemilu 2024.

"Kami senantiasa menjadikan hasil survei sebagai referensi penting sekaligus sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merumuskan berbagai hal," ujarnya.

"Hasil survei litbang kompas ini tentu kami apresiasi dan menjadi perhatian. Apalagi dalam 2 tahun terakhir terpotret elektabilitas Partai Demokrat versi hasil survei Litbang Kompas mengalami up and down yang signifikan, namun tentu ada penjelasannya. Kami di Bappilu pun masih terus mencaritahu sebagai bahan evaluasi," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Survei Litbang Kompas mengeluarkan survei terbaru mengenai elektabilitas partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, hanya ada 7 parpol yang lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca juga: Demokrat soal Wacana Ganjar-Anies: Koalisi Perubahan Punya Jalan Sendiri

Dalam survei itu, elektabilitas parpol yang masih menduduki peringkat teratas adalah PDIP dengan perolehan 24,4 persen. PDIP bersaing ketat dengan Partai Gerindra yang memperoleh 18,9 persen.

Selanjutnya, parpol yang menduduki di peringkat ketiga sampai kelima ada persaingan ketat. Yakni, PKB dengan 7,6 persen, Golkar 7,2 persen, dan Demokrat 7 persen.

Selanjutnya, PKS berada di peringkat keenam dengan perolehan 6,3 persen. Posisi PKS disusul oleh Partai NasDem dengan 5,9 persen.

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) 3,4 persen, Perindo 3,4 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1,6 persen.

Selain itu, ada pula Partai Hanura 0,8 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,8 persen, Partai Garuda 0,5 persen, Partai Gelora 0,4 persen, Partai Ummat 0,2 persen, PBB 0,1 persen dan Partai Buruh 0,1 persen.

Sebagai informasi, Survei Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak pada 27 Juli-7 Agustus 2023. Survei melalui wawancara tatap muka dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.