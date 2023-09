Pilih Nama Koalisi Indonesia Maju, Prabowo: Nama yang Baik, Diletakkan Dasar-Dasar Baik oleh Jokowi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membeberkan alasan kenapa dipilihnya nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk kerja sama politik kepada para partai yang mendukungnya maju sebagai capres.

Menurut Prabowo, nama tersebut merupakan secara logikanya merupakan nama yang baik.

"Saudara-saudara sekalian jadi koalisi kita di ujungnya, oke nama masih bisa kita atur-atur what's in the name, kan? Tapi logika saya itu nama yang baik," kata Prabowo saat memberikan pidato di acara deklarasi dukungan oleh Partai Gelora di Djakarta Theater, Sabtu (2/9/2023).

Logika nama baik itu didasari oleh Prabowo, karena Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun menggunakan nama tersebut untuk kabinetnya di periode kedua sebagai presiden.

Menurut Prabowo, Jokowi telah meletakkan suatu dasar yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia termasuk perihal ekonomi.

"Karena kita berada di jajaran timnya yang dipimpin selama ini oleh Pak Joko Widodo, kita percaya beliau meletakkan dasar-dasar yang baik untuk ekonomi ke depan," ujar dia.

Menteri Pertahanan RI (Menhan) itu juga menceritakan soal kegiatan dirinya selama menjabat sebagai Menteri.

Dimana, dirinya mengaku selalu melihat arah pemikiran Jokowi yang memiliki dasar pada kecintaannya terhadap tanah air.

"Saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau (Jokowi) untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, kepada orang miskin orang kecil," ujar dia.

"Jadi saya dengan dasar itu ya saya merasa terserah dulu mungkin kita rival tapi sekarang kita harus kerja sama demi kepentingan rakyat kita, karena yang saya belajar dari sejarah tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian tidak mungkin," tukas Prabowo.

Sebagai informasi, saat ini Prabowo telah menetapkan kerja sama politik terbarunya dengan beberapa partai politik.

Adapun kerja sama itu dijalin dengan PAN, Partai Golkar, PBB, Partai Garuda, PSI dan terbaru Partai Gelora. Dimana, nama koalisi untuk mengusungnya maju sebagai capres itu bernama Koalisi Indonesia Maju.

Sejatinya ada PKB dalam koalisi ini, namun partai pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu meneken kerja sama lain dengan NasDem untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.