Masyarakat Perbatasan Deklarasi Dukung Prabowo Capres 2024 di Atambua NTT, Turut Hadir Hendropriyono

TRIBUNNEWS.COM, ATAMBUA — Bakal calon presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya di Stadion Haliwen, Atambua, Kabupaten Belu, NTT, Minggu (3/9/2023).

Kehadiran Prabowo pun disambut ribuan orang mayarakat perbatasan yang memadati Stadion Haliwen.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo disematkan pakaian adat dari Raja Belu.

Masyarakat perbatasan yang menghadiri deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto Presiden RI 2024 itu terdiri dari berbagai suku seperti Suku Jawa, Bugis, hingga masyarakat lokal setempat.

Acara juga dihadiri sederet tokoh di antaranya, Jenderal TNI (purn) AM Hendropiyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timor Eurico Guterres, Letnan Jend TNI (purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Mayor Jenderal TNI (purn) Zacky Anwar Makarim, dan lain-lain.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang demikian meriah untuk saya. Saudara-saudara sekalian saya terharu hari ini, saya melihat mata mata kalian saya melihat wajah wajah saudara-saudara sekalian saya melihat wajah-wajah orang-orang yang setia kepada negara dan bangsa indonesia,” ucap Prabowo.

Dengan mengusung tema “Bersama Prabowo Dari Perbatasan Untuk Indonesia” acara deklarasi itu juga dimeriahkan penampilan sejumlah musisi di antaranya The Garuda’s, Yusten Kaesmetan dan King Daepanie The Voice of Indonesia, Rolly Lede, Thea Taedini dan Sky Band.