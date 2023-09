Bawaslu Minta Kamu Muda Punya Pemikiran Out of The Box Supaya Jadi Pemilih Cerdas di Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. Bawaslu RI berpesan kepada kaum muda agar memiliki pemikiran out of the box, supaya bisa menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berpesan kepada kaum muda agar memiliki pemikiran out of the box, supaya bisa menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024.

“Kaum muda dapat berpikir out of the box dalam Pemilu 2024, demi menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Lanjut Lolly, dia menjelaskan pemuda cerdas haruslah memiliki karakteristik yang spesial untuk menjadi pemimpin masa depan.

“Pemuda Generasi Y dan Z dengan karakternya yang kreatif, digital native, open minded, percaya diri, lebih mudah berbaur dan bersosialisasi dapat menjadi pemimpin masa depan,” tuturnya.

Lolly berharap, kaum muda mampu melawan praktek unfairnes contestation terkait kepemiluan dalam pertemanan ataupun lingkungan keluarga.

“Saya berharap pemuda mampu melawan politik uang dan politisasi SARA atau praktek unfainer contestation dalam lingkungan keluarga dan teman,” tandas Lolly.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, sebanyak 66.822.389 atau 33,60 persen pemilih Pemilu 2024 adalah Generasi Milenial.

Sedangkan untuk Genarasi Z berjumlah 46.800.161 pemilih atau 22,85 persen.

Angka ini dibeberkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat mengumumkan jumlah pemilih dalam Rapat Pleno Terbuka Pentetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, Minggu (2/7/2023) lalu.

"Sebanyak 66.822.389 atau 33,60 persen pemilih dari generasi milenial,” kata Betty dalam rapat.

Sementara itu Generasi X mencapai 57.486.482 atau 28,07 persen pemilih, generasi baby boomer 28.127.340 atau 13,73 persen pemilih, dan generasi pre-boomer 3.570.850 atau 1,74 persen pemilih.

Dari segi umur, pemilih di atas 40 tahun mencapai 98.448.775 atau 48,07 persen pemilih. Pemilih usia 17-30 tahun mencapai 63.953.031 pemilih dan umur 31-40 tahun adalah 42.398.719 pemilih.

Sedangkan 6.697 pemilih di bawah 17 tahun yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.