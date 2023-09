BEM UI Gandeng Podcast Close The Door Gelar Debat Capres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) menggandeng podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier dalam penyelenggaraan debat tiga calon presiden (capres).

Hal itu dilihat dari unggahan Deddy Corbuzier di aplikasi X pada Kamis (7/9/2023).

Dalam flyer terpampang 3 capres yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Kegiatan digelar pada 14 September 2023 dan bisa disaksikan melalui akun youtube.

"BEM UI X #CLOSETHEDOOR CORBUZIER. DEBAT CAPRES! TIME TO SEE WHAT'S IN THEIR MIND!,"tulis pengumuman tersebut.

Sementara itu, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang masih menunggu konfirmasi dari para capres.

Ia menuturkan, program adu gagasan bacapres oleh BEM se-UI telah dipersiapkan dengan maksimal untuk terlaksana pada 14 September nanti di Balairung UI.

Namun, sampai hari ini BEM UI masih menunggu konfirmasi lanjutan dari ketiga Bacapres.

"Kemarin, Tim Anies Baswedan telah menyatakan siap hadir pada 14 September, Tim Ganjar Pranowo sudah bertandang ke UI untuk mendiskusikan teknis acara dan kedatangan Pak Ganjar, sedangkan kami masih menunggu konfirmasi lanjutan dari Pak Prabowo dan tim," kata Melki.

Pihakmya berharap, agar ketiga calon pemimpin bangsa ini hadir dan beradu gagasan.

Nantinya kegiatan akan dihadiri kurang lebih 5000 anak muda dari seluruh Indonesia.

"Kami bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut tentang segala hal mengenai acara ini. Kami menanti betul pertarungan politik gagasan yang mampu menuntun bangsa ini pada cerahnya masa depan," urai dia.