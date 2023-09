Satrio Arismunandar Klaim Pegang Dokumen Kegiatan Sejumlah LSM AS Cawe-Cawe Dalam Pilpres 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wartawan Senior Satrio Arismunandar, mengklaim telah memiliki dokumen-dokumen yang menunjukan kegiatan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amerika Serikat (AS) yang melakukan intervensi (cawe-cawe) dalam Pemilu 2024.

Pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut mengatakan dokumen atau informasi yang dipegangnya tersebut juga cocok dengan informasi yang disampaikan dalam artikel berjudul "Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com pada 6 September 2023.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Seminar Politik bertema "Mewaspadai Keterlibatan LSM Amerika, NED dan IRI, yang mencampuri Pemilu/Pilpres 2024" di Jakarta pada Minggu (17/9/2023).

"Apa yang saya kutip dari media investigatif Amerika ini (mintpressnews.com), ternyata nyambung dengan dokumen-dokumen yang saya peroleh sendiri," kata Satrio.

"Jadi memang saya mendapat dokumen-dokumen yang sama, saya lihat isinya nyambung. Di situ ada pertemuan antara Staf Kedutaan Amerika dengan misalnya ada IRI, IFES," sambung dia.

Pemimpin Redaksi media online OrbitIndonesia.com itu juga mengatakan dokumen dan informasi yang dia dapatkan tersebut menunjukkan kegiatan sejumlah LSM AS yang melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Dalam dokumen tersebut, kata dia, dibahas di antaranya LSM-LSM AS melakukan upaya baik itu pendekatan, pengkaderan, maupun lobi dengan kekuatan politik di Indonesia terutana LSM di Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasional AS dalam jangka panjang.

Selain itu, kata dia, dalam dokumen tersebut juga menunjukkan secara rinci baik waktu, tempat, nama orang, jabatan, dan hasil pertemuan tersebut.

"Saya mendapat bocoran, informasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sejumlah LSM Amerika sebut saja misalnya IRI dan ada beberapa LSM-LSM lain yang kalau pakai bahasa Pak Jokowi, cawe-cawe dalam Pemilu atau Pilpres 2024," kata dia.

Menanggapi respons Kedutaan AS yang menyebut artikel berjudul "Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com pada 6 September 2023 itu hoaks, Satrio mengatakan hal tersebut merupakan hak dari Kedutaan AS.

Namun demikian, menurutnya baik artikel tsrsebut maupun dokumen yang dimilikinya bukan hoaks.

Salah satu alasannya, media yang menerbitkan tulisan tersebut bukan media sembarangan.

Selain itu, ia belum mendengar adanya gugatan dari pemerintah AS terhadap penulis artikel tersebut sampai saat ini.