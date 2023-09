Terkait Elektabilitas Anies-Cak Imin, PKS Tegaskan Tidak Akan 'Termakan' Hasil Survei Orang Lain

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan, bahwa pihaknya tak akan 'termakan' hasil survei orang lain atas catat kurang berpihak terhadap elektabilitas Anies-Cak Imin (AMIN).

Kemudian diyakininya bahwa elektabilitas pasangan AMIN meningkat secara bertahap.

"Jadi memang kita bertahap, karena kita ingin nafas panjang, sehingga persiapan kita nih benar-benar, kita tidak termakan dengan survei orang lain," kata Habib Aboe di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Sekjen PKS tersebut juga mengatakan soal hasil survei yang tak untungkan pasangan AMIN biarkan berlalu sebagai pengingat.

"Biarkan survei itu berlalu sebagai mengingatkan kita bahwa untuk menang itu perlu dengar masukan orang lain. Tapi yang kita pikirkan apa kata survei kita, sehingga kita yakin dan haqul yakin posisi kita hari ini," jelasnya.

Sementara itu Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid menganalogikan, elektabilitas pasangan Anies-Cak Imin seperti pesawat terbang saat take off.

"Urutan survei dan lain sebagainya, pasangan ini mengikuti take off-nya pesawat," kata Hasanuddin.

Kemudian ia menjelaskan bahwa take off pesawat saat terbang naik secara perlahan. Beda halnya seperti helikopter yang naik secara vertikal.

"Mending kita pakai take off (Pesawat), kenapa, ya take off nya ini smooth pasti kita akan sampai pada tujuan itu, yang penting itu. Jadi saya nggak ragu dengan apa namanya survei dan hasil-hasil dari AMIN ini," tegasnya.