TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 25 perusahaan animasi Korea Selatan menghadiri pertemuan K-Content BizWeek 2021.

Sebagian besar perusahaan yang menghadiri pertemuan ini memproduksi animasi anak diantaranya adalah ANYZAC dengan karyanya “Zombie Dumb”, DOFALA dengan salah satu karyanya “Nano Ranger TV Series”, Tak Toon Enterprise dengan karyanya “Big Five”, dan STUDIO GALE dengan dua karyanya yang terkenal yaitu “Pororo The Little Penguin” dan “Tayo The Little Bus”.

Seperti diketahui, Korea Creative Content Agency (Kocca) Indonesia menyelenggarakan K-Content BizWeek 2021 untuk mempertemukan pelaku bisnis industri animasi Korea Selatan dan Indonesia pada 24-25 Agustus 2021. Pertemuan bisnis industri kreatif ini dilakukan secara daring (virtual).

Adapun perusahaan Indonesia yang turut hadir dalam K-Content BizWeek 2021 sebanyak 29 perusahaan.

Tentunya, perusahaan yang turut hadir memiliki ketertarikan yang sama terhadap Intellectual property (IP) dan animasi. Lebih lanjut, Selasa, 24 Agustus 2021 ada enam perusahaan animasi Korea yang melakukan IP Screening secara daring.

Live streaming dilakukan di akun youtube K-Content Pavilion dengan dipandu Kim Young Soo sebagai host.

Pada puncak acara akan dilakukan nota kesepahaman (MOU) antara, PT. Hidayah Insan Mulia dengan PANDE dan PT Lingkar Media Kreatif Indonesia dengan DOFALA.

Tidak hanya perusahaan, asosiasi juga melakukan nota kesepahaman diantaranya adalah Korea Animation Industry Association (KAIA) dan Association of Indonesia Animation Industry (Ainaki).

Kemudian perusahaan yang akan melakukan penandatangan kontrak diantaranya adalah PT. Triyakom dengan PANDE dan PT Lingkar Media Kreatif Indonesia dengan DOFALA.

Kegiatan serupa juga pernah diselenggarakan KOCCA Indonesia beberapa bulan yang lalu. Perubahan gaya hidup dan konsumsi konten sejak pandemi menjadi salah satu faktor pendukung adanya pertemuan bisnis ini.