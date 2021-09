Optimalkan Layanan Digital di Masa Pandemi, Bank DKI Catat Kinerja Keuangan Positif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bidang perbankan, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan positif pada pencapaian laba semester 1 tahun 2021.

Pada masa pandemi Covid-19, laba semester 1 2021 dari bank milik Pemprov DKI ini tercatat tumbuh 40,8 persen secara year on year (yoy) dari Rp279 miliar per Juni 2020 menjadi Rp 394 miliar per Juni 2021.

"Di tahun 2021 ini, kinerja keuangan Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif, ditandai dengan pencapaian laba di Semester 1 tahun 2021 yang tumbuh sebesar 40,8 persen," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

Selain laba, kinerja keuangan lain BUMD DKI ini juga turut alami pertumbuhan signifikan secara yoy per Juni 2021.

Di antaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit, dan aset. Non-Performing Loan (NPL) juga dalam tren positif.

Peningkatan kinerja keuangan ini kata Herry, tak terlepas dari optimalisasi transaksi non-tunai melalui aplikasi JakOne Mobile di saat pandemi.

Pembatasan mobilitas masyarakat dinilai sudah mengubah perilaku konsumen menuju layanan digital.

Sebagai contoh, masyarakat mulai beralih membayar tagihan, bertransaksi, transfer melalui aplikasi.

Transaksi pada angkutan transportasi andalan Jakarta seperti Transjakarta, MRT, LRT dan Mikro Trans juga sudah menggunakan JakCard sebagai kartu pembayaran elektronik.

"Pembatasan mobilitas masyarakat telah mengubah perilaku konsumen seperti pergeseran ke arah layanan digital," ucapnya.

Atas pencapaian ini, Bank DKI meraih predikat kinerja keuangan 'sangat bagus' kategori Bank BUKU 3 dan golden trophy dari Majalah Infobank di ajang 26th Infobank Awards 2021.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Direktur Utama Bank DKI Romy Wijayanto yang digelar secara daring pada Selasa (7/9) kemarin.

"Predikat 'sangat bagus' ini juga membuktikan Bank DKI mampu beradaptasi di tengah pandemi dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan," pungkas Herry.