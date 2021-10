Pekerja Jasa Cat Duco di Salemba Menjerit, Harga Cat Naik Terus Sementara Pelanggan Anjlok 50 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pekerja jasa cat duco di sepanjang jalan Salemba Raya sampai Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menjerit.

Mereka mengeluhkan pelangganannya turun, yang berimbas pada omzet anjlok.

Mengenakan rompi hijau, belasan orang itu melambaikan tangan untuk memberi isarat kepada pengendara mobil.

Mereka bukan joki three in one, tapi para pekerja jasa cat duco mobil yang setiap hari mencari pelanggan di trotoar jalan.

Spanduk bertuliskan "Cat Duco Mobil" dipasang menggunakan bambu di sepanjang jalan tersebut.

Budi pekerja cat duco mobil sudah enam tahun mencari pelanggan di sepanjang Jalan Salemba Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Sebelum pandemi Covid-19, sehari ia dapat pelanggan satu sampai tiga mobil untuk dikerjakan perbailan catnya.

Namun, saat pandemi Covid-19 Budi hanya mampu mendapat pelanggan satu mobil.

"Kalau dibilang menurun ya menurun, tapi rutinnya satu hari itu ada saja satu mobil," ucapnya kepada Wartakotalive.com, Minggu (10/10/2021).

Untuk harga cat duco mobil, kata Budi tergantung bidang yang dikerjakan para pekerja.